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В Индии при пожаре на складе погибли 8 человек

27 января 2026 14:33
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В Индии 8 человек погибли при сильном пожаре на одном из предприятий. Еще около 10 считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии при пожаре на складе погибли 8 человек-2

Огонь вспыхнул ночью в помещении склада, после чего перекинулся на соседние здания. Пожарным потребовалось около 12 часов, чтобы справиться с пламенем. Сейчас следователи осматривают место ЧП. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. По сообщению местных властей, на предприятии отсутствовали элементарные меры противопожарной безопасности.  

# Новости Индии # Индия # Пожар

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