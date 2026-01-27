В Индии при пожаре на складе погибли 8 человек

В Индии 8 человек погибли при сильном пожаре на одном из предприятий. Еще около 10 считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул ночью в помещении склада, после чего перекинулся на соседние здания. Пожарным потребовалось около 12 часов, чтобы справиться с пламенем. Сейчас следователи осматривают место ЧП. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. По сообщению местных властей, на предприятии отсутствовали элементарные меры противопожарной безопасности.