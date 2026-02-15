«Если сейчас, как планируется, конфликт завершится подписанием мирного соглашения, Россия этого хочет, Украина пока на это не идет. То если завершится и дальше будет мир, то страдать будут именно российские дети».
К чему приведет вмешательство третьих сил в израильско-иранский конфликт? И стал ли мир ближе к ядерной катастрофе? Мнения экспертов в программе «САСС уполномочен заявить».
«Не зря Нетаньяху после начала ударов по Ирану заявил, что он начал готовить эту операцию с ноября. То есть ровно тогда, когда Трамп выиграл выборы».
К чему приведет вмешательство третьих сил в израильско-иранский конфликт? И стал ли мир ближе к ядерной катастрофе? Мнения экспертов в программе «САСС уполномочен заявить».
«Если вдруг сейчас все-таки под давлением Трампа Украина о чем-то договорится, запасной вариант – нам нужно вот здесь поджечь».
«Вот этот момент – соглашайтесь, в этот момент вы не соглашаетесь. Дальше будет хуже».
«Но Украина доказывает, что она – государство-террорист. А как мы понимаем, по всем международным законам, по обычаям, по всем правилам элементарной безопасности, переговоры с террористами запрещены. Террористов надо уничтожать».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 18 мая, в 22:00.
«Самое главное, что это говорил не какой-то абстрактный политик, а человек, который ножками все прошел».
«И обратите внимание, что во многом то, что сделал Такер Карлсон, дошло, в хорошем смысле слова, дошло до Дональда Трампа, до Марка Рубио, и эти люди транслируют российскую позицию».
«Соединенные Штаты Америки стали союзниками Европы только после Второй мировой войны, когда был определен общий враг в виде Советского Союза».
Конфликт между Западом и Востоком будет продолжаться годами.
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