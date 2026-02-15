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Новости по тегу #Василий Фатигаров

Фатигаров: из-за фашистских действий украинского правительства гибнут дети!
15 февраля 2026 19:10

Фатигаров: из-за фашистских действий украинского правительства гибнут дети!

Фатигаров: этот конфликт – самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны
22 июня 2025 19:32

Фатигаров: этот конфликт – самый опасный в плане перспектив начала мировой ядерной войны

Война Израиля против Ирана – это часть переговорной стратегии Трампа? Вот что говорят эксперты
22 июня 2025 19:23

Война Израиля против Ирана – это часть переговорной стратегии Трампа? Вот что говорят эксперты

Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным? Мнения
22 июня 2025 19:09

Станет ли ирано-израильский конфликт затяжным? Мнения

Мерц становится главной действующей силой реваншизма в Европе – российский политолог
19 мая 2025 08:45

Мерц становится главной действующей силой реваншизма в Европе – российский политолог

Фатигаров о переговорах: Путин даёт Украине шанс – соглашайтесь, глупые
18 мая 2025 19:38

Фатигаров о переговорах: Путин даёт Украине шанс – соглашайтесь, глупые

Фатигаров: Россия готова к миру, и совершенно чётко сформулированы условия
18 мая 2025 19:13

Фатигаров: Россия готова к миру, и совершенно чётко сформулированы условия

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
17 мая 2025 16:26

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Фатигаров о речи Сакса в Европарламенте: это ключик к пониманию политики США для всего мира
02 марта 2025 19:43

Фатигаров о речи Сакса в Европарламенте: это ключик к пониманию политики США для всего мира

Фатигаров: Карлсон после интервью с Путиным и Лавровым довёл позицию России до народа США
02 марта 2025 19:29

Фатигаров: Карлсон после интервью с Путиным и Лавровым довёл позицию России до народа США

Раскол между США и ЕС – это случайность или закономерность? Мнения
02 марта 2025 19:07

Раскол между США и ЕС – это случайность или закономерность? Мнения

Брюссель теряет главного союзника. Раскол между ЕС и Вашингтоном обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
01 марта 2025 16:05

Брюссель теряет главного союзника. Раскол между ЕС и Вашингтоном обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»