Беларусь накрыл циклон «Леони», поэтому социальная служба Минской области усилила режим работы. Чтобы пожилые люди и инвалиды были в безопасности, тепле и имели все необходимое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соцработники активно проводят обходы, организуют доставку продуктов питания и медикаментов. Всего в регионе необходимый уход на дому получают свыше 24 тысяч человек. Про профессию, где забота и внимание о ближних во главе угла, расскажет Юлия Минич.

Для Марины Жданович ее работа – это не просто запись в трудовой, а нечто большее. 23 года в сфере социальной защиты. За это время она стала родной многим. С удовольствием дарит внимание и заботу тем, кто нуждается. Каждый день в пути, ведь подопечные ждут с трепетом. Кому-то необходимо доставить медикаменты, продукты или принести дрова, воды. Где-то нужно решить бытовые вопросы или помочь советом. Марина Жданович, социальный работник Молодечненского территориального центра социального обслуживания населения:

Это общение с людьми. Мы многому учимся у людей. Что-то они у нас черпают, помоложе, но много советов за жизнь услышала и от них взяла.