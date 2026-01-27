Беларусь накрыл циклон «Леони», поэтому социальная служба Минской области усилила режим работы. Чтобы пожилые люди и инвалиды были в безопасности, тепле и имели все необходимое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Соцработники активно проводят обходы, организуют доставку продуктов питания и медикаментов. Всего в регионе необходимый уход на дому получают свыше 24 тысяч человек.
Про профессию, где забота и внимание о ближних во главе угла, расскажет Юлия Минич.
Для Марины Жданович ее работа – это не просто запись в трудовой, а нечто большее. 23 года в сфере социальной защиты. За это время она стала родной многим. С удовольствием дарит внимание и заботу тем, кто нуждается.
Каждый день в пути, ведь подопечные ждут с трепетом. Кому-то необходимо доставить медикаменты, продукты или принести дрова, воды. Где-то нужно решить бытовые вопросы или помочь советом.
Марина Жданович, социальный работник Молодечненского территориального центра социального обслуживания населения:
Это общение с людьми. Мы многому учимся у людей. Что-то они у нас черпают, помоложе, но много советов за жизнь услышала и от них взяла.
Пашковской Таисе Владимировне 72 года. Без помощи соцработника непросто. Двое сыновей живут далеко, навещают не так часто. А дел хватает. Зимой Таиса Владимировна проводит все время дома. Зато с приходом весны по самочувствию выходит на свежий воздух. Любит ухаживать за цветами. Вся территория благоухает. А пока за окном падают большие хлопья снега, время бесед с Мариной Жданович. Вместе веселее.
Подробности в видео.