Анна Моторная: белорусское музыкальное, театральное искусство – это сила

Главный, тот самый, которого ждала белорусская опера. Она способна придумывать, объединять, включать всех в работу и получать восхитительный результат. Анна Дмитриевна родилась на Урале, но практически всю жизнь прожила здесь, в Синеокой, посвятив себя нашей Беларуси.

Анна Меркушевич, корреспондент: Женщины – это не слабый пол. Так в свое время сказала Фаина Раневская, уточнив, что слабый пол – это гнилые доски под ногами. Понятно и прозаично. А вот прекрасная половина человечества – утверждение как раз в то самое яблочко. Оглянитесь вокруг, сколько успешных, смелых, сильных женщин, способных на многое. Пример тому – Анна Моторная, режиссер Большого театра Беларуси.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

Когда-то совсем недавно, на днях буквально, мои друзья сказали мне, ты давно уже белоруска российского происхождения, потому что живу я в Беларуси с 1979 года. Вся моя жизнь прошла в этой замечательной стране. Здесь я обрела семейное счастье, здесь родилась моя дочь.

Родители мои никогда не были связаны с музыкой. Моя мама по профессии бухгалтер. С трех лет я проявляла творческие способности. Я мгновенно учила все стихи. Я очень много читала, я занималась и гимнастикой, шахматами. У меня очень хорошо развито логическое мышление.



В 11 лет я сказала, что я буду артисткой театра. Моя мама определила, что я должна поступать в музыкальное училище. Потом я поступила в Белорусскую государственную академию музыки. И опять же, там меня обучали потрясающие педагоги. Музыкальному театру я посвятила 27 лет своей жизни. Этот театр меня вырастил. Он меня очень многому научил. Это была настоящая профессиональная школа, которая дает возможность понимать разные жанры музыкального театра. Музыка – это то, что тебя однажды захватывает, поглощает. И если это твое, то музыка владеет каждой клеткой твоей души, каждой клеткой твоего тела.