Сотни спасённых жизней – рассказываем о кинологической службе РОСН «ЗУБР»

По итогам 2025 года спасатели Минской области совершили почти 11 800 боевых вызовов, ликвидировали около 1400 пожаров. Благодаря поисково-спасательным операциям в лесных массивах нашли и вернули домой 66 человек. Все это результат слаженной работы. О тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности, готов прийти на помощь в любой момент, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Работа спасателя требует не только высокой квалификации и физической подготовки, но и психологической устойчивости. Ведь зачатую вызов – стрессовая ситуация, где решение необходимо принимать быстро и правильно.
Ежегодно в Беларуси в пик сбора грибов и ягод в лесах теряются до полтысячи человек. Для их поисков в том числе используют собак. На счету пушистых напарников кинологической службы центра поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» сотни спасенных жизней не только в нашей стране, но и за рубежом.
Например, в 2023 году боевая команда с четвероногими напарниками выезжала в Турцию. Помогали людям, оказавшимся под завалами. В начале 2025 года выезжали в Мьянму после крупного землетрясения.
Арслан Сехетов, начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»:
Когда мы улетали, здесь была температура -2 или -3 градуса. По прибытии в Мьянму была температура +42. Это достаточно серьезное было испытание как для людей, также для собак. Наша основная задача по прибытии в страну бедствующую – оказание помощи, поиск живых. Когда мы прибываем, одна группа раскладывает базовый лагерь, вторая группа убывает уже на поиски. Нам выделяется определенный квадрат или местность, где мы отрабатываем именно в завалах.
Первой заходит собака и также начинает искать живого. Если собака находит живого человека, обозначает это лаем. Допустим, нашли человека живого под завалом, собака остается там до тех пор, пока к ней не подойдет кинолог. Собака лает все это время, показывает, что там есть живой человек. Если живого человека нет, значит, дальше уже приступает работа спасателей.
Начинаем уже дальше завалы разбирать. Учитывая, что температура была достаточно высокая, мы старались: собака отработала какой-то участок или здание – старались прятать ее в автобус. Автобусы были с кондиционерами, потому что температура была жаркая.
Подробности в видео.