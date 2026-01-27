Сотни спасённых жизней – рассказываем о кинологической службе РОСН «ЗУБР»

По итогам 2025 года спасатели Минской области совершили почти 11 800 боевых вызовов, ликвидировали около 1400 пожаров. Благодаря поисково-спасательным операциям в лесных массивах нашли и вернули домой 66 человек. Все это результат слаженной работы. О тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности, готов прийти на помощь в любой момент, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Пес Дарк помогает в поиске пропавших! Кинолог рассказал о четвероногом бойце.

Работа спасателя требует не только высокой квалификации и физической подготовки, но и психологической устойчивости. Ведь зачатую вызов – стрессовая ситуация, где решение необходимо принимать быстро и правильно. Ежегодно в Беларуси в пик сбора грибов и ягод в лесах теряются до полтысячи человек. Для их поисков в том числе используют собак. На счету пушистых напарников кинологической службы центра поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» сотни спасенных жизней не только в нашей стране, но и за рубежом. Например, в 2023 году боевая команда с четвероногими напарниками выезжала в Турцию. Помогали людям, оказавшимся под завалами. В начале 2025 года выезжали в Мьянму после крупного землетрясения.