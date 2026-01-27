Лукашенко: когда видишь цифры китайских инвестиций по областям – сразу ясно, кто как работает

27 января во Дворце Независимости состоялось масштабное совещание по нашей стратегии на китайском векторе. И здесь важнейшие вопросы: как нарастить наш экспорт и вывести инвестиционное направление на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже не зная темы совещания, видя только отдельных приглашенных, принять в нем участие, этим утром все можно было понять. Где Николай Снопков, нынешний первый вице-премьер, и где Александр Червяков, посол Беларуси в КНР, там Китай. Еще в 2025 году Президент начал масштабную ревизию сотрудничества страны с важнейшими партнерами. Вы же помните этот разговор по работе на африканском континенте. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Африканским континентом.

Так вот, сегодня продолжение. Настало время посмотреть, какие конкретные дела и успехи у нас на китайском направлении. Наверняка об успехах и темпах развития роста Китая вы и так знаете, потому говорить о его важности и суперперспективности не стоит. И все же эта емкая фраза Александра Лукашенко снимет все вопросы, если они у кого-то до сих пор остаются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китай является основным партнером для всех стран, которые наметили для себя развитие. Добавленная стоимость этого сотрудничества бесспорна, она очевидна для Китайской Народной Республики и для Беларуси.

Наши страны связаны всепогодным и стратегическим форматом сотрудничества. За этим стоит что-то большее, чем просто только экономическая или только политическая связь. За этим стоит общность наших подходов и уверенность в надежности друг друга по многим направлениям. Мы интересны, и нам интересно не на один день или год.

Александр Лукашенко:

Многому у китайцев сегодня учимся. Древнейшая нация. Советую, кто незнаком, ознакомиться с историей Китайской Народной Республики. В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все: от россиян, американцев до стран Африки. Лукашенко собрал совещание по вопросам сотрудничества с КНР.

Решение о сотрудничестве с Китаем пересмотру не подлежит, а вот форматы и подходы напротив. По ощущениям, мы упускаем возможности, которые нам дают, и в полножки заходим на масштабный рынок, предпочитая проторенную дорогу. Глава государства с таким положением дел в корне не согласен и призывает его не просто услышать, а принять к исполнению то, о чем говорит. Нам нужны технологии. Прошло то время, когда Китай их собирал по миру, в том числе и в Беларуси. Теперь все – в Поднебесную. Нам нужны совместные производства. Нам нужен экспорт. Лукашенко поставил задачу нарастить долю Китая в совокупном экспорте Беларуси.