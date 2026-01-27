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Спортивная борьба и яркие эмоции – вот как прошёл четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

27 января 2026 15:02
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Спортивная борьба и яркие эмоции – вот как прошёл четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Белорусские Раубичи вновь стали эпицентром биатлонной жизни. Здесь прошел четвертый этап Кубка Содружества. С 23 по 25 января трасса Республиканского центра олимпийской подготовки собрала лучших биатлонистов Беларуси и России, превратив заснеженные просторы в арену напряженной борьбы и ярких спортивных эмоций. 

Пока на трассе кипели биатлонные страсти, вокруг развернулся настоящий фестиваль. Ледяные скульптуры, зимний волейбол и фуд-корты. На трибунах полный аншлаг. Болельщики из Беларуси, России и других стран создавали невероятную атмосферу.

Спортивная борьба и яркие эмоции – вот как прошёл четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах-3

Мы приехали из Калуги. За биатлон мы давно болеем. Ездили на Кубки мира, в Раубичах были уже два года назад. Международные соревнования, хочется поддержать спортсменов наших – и российских, и белорусских. 

Спортивная борьба и яркие эмоции – вот как прошёл четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах-5

Дома и снег помогает. Эта поговорка стала девизом белорусской сборной на эстафете в Раубичах. Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов и Антон Смольский проложили путь к золоту в смешанной эстафете. Финишный рывок и триумф, от которого замерло сердце.

Спортивная борьба и яркие эмоции – вот как прошёл четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах-7

Степан Данилов, победитель этапа Кубка Содружества по биатлону в смешанной эстафете:
Зрители лучшие у нас в Беларуси. Гонят по трассе, гонят здесь. Очень бодрящая публика. Спасибо всем болельщикам, что пришли в такой морозный день сегодня и поддержали нас. 

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Биатлон

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