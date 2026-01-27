Спортивная борьба и яркие эмоции – вот как прошёл четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Настасья Пинчук, корреспондент:

Белорусские Раубичи вновь стали эпицентром биатлонной жизни. Здесь прошел четвертый этап Кубка Содружества. С 23 по 25 января трасса Республиканского центра олимпийской подготовки собрала лучших биатлонистов Беларуси и России, превратив заснеженные просторы в арену напряженной борьбы и ярких спортивных эмоций.

Пока на трассе кипели биатлонные страсти, вокруг развернулся настоящий фестиваль. Ледяные скульптуры, зимний волейбол и фуд-корты. На трибунах полный аншлаг. Болельщики из Беларуси, России и других стран создавали невероятную атмосферу.