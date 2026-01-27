Пёс Дарк помогает в поиске пропавших! Белорусский кинолог рассказал о четвероногом бойце

По итогам 2025 года спасатели Минской области совершили почти 11 800 боевых вызовов, ликвидировали около 1 400 пожаров. Благодаря поисково-спасательным операциям в лесных массивах нашли и вернули домой 66 человек. Все это результат слаженной работы. О тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности, готов прийти на помощь в любой момент, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Работу со своим пушистым напарником инспектор-кинолог Сергей Язинский начал, когда Дарку было около трех месяцев. Вспоминает: маленький брюнет сам его выбрал. С тех пор боевые товарищи вместе.

Черный лабрадор-ретривер по кличке Дарк с удивительно проницательными глазами и добродушной улыбкой спас не одну человеческую жизнь. Все благодаря своему нюху и большому опыту. Позади четыре года преданной службы. Боевые выезды за пределы страны на поиск людей после ЧС, учения в России и Казахстане.

Сергей Язинский, инспектор-кинолог кинологической службы центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР»:

Непосредственно в отряде я около пяти лет, пришел в 2020 году. На протяжении пяти лет со мной служит моя поисковая собака Дарк. До прихода в МЧС моя служба тоже была связана с собаками. На протяжении всей своей жизни я работаю с собаками. Мне это нравится, доставляет удовольствие. Данная собака, с которой я нахожусь, – мы приобрели ее в питомнике.

Прежде чем ее приобрести, собаке было необходимо пройти определенные тесты – подходит она под нашу службу или не подходит. Дарк оказался таким питомцем. Маленьким щенком, ему было три месяца, он прошел все тесты. У него свой характер. Надо было мне подстроится к нему, и собака должна подстроиться под меня. Мы нашли общий язык и нашли компромиссы друг с другом. Теперь мы как одно целое. Он меня понимает, я его понимаю.

Основа профессиональной связи между Дарком и Сергеем – это в первую очередь доверие. Оно должно проявляться в каждом взаимодействии. За своего напарника и верного друга, как Дарка называет специалист, испытывает настоящую гордость. Особенно в те моменты, когда пес в тяжелых условиях выполняет поисковую операцию на все сто.