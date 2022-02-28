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Владимир Зеленский о переговорах с российской делегацией: следующие 24 часа будут решающими

28 февраля 2022 06:20
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Продолжаем следить за развитием событий в Украине. Как заявил Владимир Зеленский, следующие 24 часа для страны будут решающими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анонсированные на 28 февраля переговоры между Москвой и Киевом пока не начались.

Напомним, 27 февраля стороны согласовали встречу на белорусской территории. Ожидается, что разговор начнется в ближайшее время. Известно, что в составе украинской делегации глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Игорь Абрамович, замминистра обороны. Российскую сторону представляют представители МИД, Минобороны и Администрации президента. Возглавляет делегацию помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Давид Арахамия # Владимир Мединский # Владимир Путин

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