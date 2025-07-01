Президент и премьер-министр Франции стремительно теряют доверие – опрос

Так, опрос показал, что недовольство премьером достигло 80 % – это рекорд с 1958 года. Французы обвиняют Байру в бездействии. Рейтинг Макрона также переживает не лучшие времена. Только немногим более 20 % французов одобряют его действия. Такое падение популярности эксперты связывают с ослаблением позиций Франции на международной арене и неспособностью правящей верхушки вывести страну из политического и экономического кризиса.