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Хасиды из Украины запросили пристанище в Беларуси

27 февраля 2022 15:16
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Пока полной определенности, что будет дальше на украинской земле, по-прежнему нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мирное население превращается в беженцев.  

Хасиды из Украины запросили пристанище в Беларуси-1

Пристанище в Беларуси запросили и евреи-хасиды. Святое для них место – Умань – теперь небезопасно. Уже была ситуация, когда именно мы помогали многочисленным паломникам со всего мира, которых не пустила к себе Украина из-за ковидных ограничений.  

Хасиды из Украины запросили пристанище в Беларуси-4

Теперь оттуда их путь вновь лежит в Беларусь. При содействии Госпогранкомитета группа хасидов направляется в Пинск.  

# Международная политика # общество # Фотофакт

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