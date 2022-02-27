Хасиды из Украины запросили пристанище в Беларуси

Пока полной определенности, что будет дальше на украинской земле, по-прежнему нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мирное население превращается в беженцев.

Пристанище в Беларуси запросили и евреи-хасиды. Святое для них место – Умань – теперь небезопасно. Уже была ситуация, когда именно мы помогали многочисленным паломникам со всего мира, которых не пустила к себе Украина из-за ковидных ограничений.