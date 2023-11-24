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Лукашенко: если есть претензии, надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не вбрасывать в СМИ!

24 ноября 2023 16:55
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ОДКБ не была вовлечена ни в один из конфликтов, который проходил у границ зоны ответственности Организации. Этот факт эксперты называют одним из главных достижений белорусского председательства в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске завершился саммит ОДКБ, в ходе которого подвели итоги проделанной за год работы, а также наметили планы на будущее.

Лукашенко: если есть претензии, надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не вбрасывать в СМИ!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые коллеги. Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, – прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации. Для этого мы собираемся в таком составе, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения. А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств – членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно. Убежден, что, несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности. И мы это делаем.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Полина Королева # Фотофакт

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