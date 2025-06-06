Весь спектр достижений АПК – узнали, какие новинки «Гомсельмаш» презентовал на выставке «Белагро»

Новые контракты, культура производства, технологии – на масштабной выставке «Белагро» представлен весь спектр достижений и возможностей агропромышленного комплекса нашей страны. Семь новинок презентовал и один из флагманов машиностроения – «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе мобильное средство для работы в поле с уникальной поворотной кабиной, две модели зерноуборочных гибридных комбайнов, а также самоходная косилка. Эти разработки наглядно демонстрируют инновационный подход. К слову, этот год для завода особенный – он отмечает 95-летие.

Дмитрий Муляр, заместитель коммерческого директора – директор центра маркетинга и рекламы ОАО «Гомсельмаш»:

Масса уверенных заявок, которые в ближайшее время станут контрактами. Часть делегаций, которые нас посетили – это, в первую очередь, экспортная направленность. Это несколько делегаций из Монголии, где уже работают наши самоходные косилки. В ближайшее время мы планируем туда поставку зерноуборочных комбайнов. Несколько делегаций из африканских стран. Как мы знаем, уже в Зимбабве более 100 комбайнов «Гомсельмаша» работают. Здесь также была зимбабвийская делегация для того, чтобы продолжить наши поставки.

«Белагро» – это новинки, презентации, конкурсы. На уровне официальных делегаций форум пожелали посетить свыше 20 стран. Это подтверждает признание достижений Беларуси в аграрном секторе Евразийского региона и на мировом рынке.