Вадим Елфимов: «Байден приехал в Киев с разрешения Путина»

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Дедушка Байден любит ездить. Любит бывать и там, и сям, а вот в Белом доме быть не любит. Он там засыпает. Вот на встрече с Шольцем, которая длилась всего 5 минут протокольной съемки у камина, он уже почти уснул. И съемку прекратили. А вот в Киев ездить Джо любит. Там он возбуждается, в нем играет ретивое. Мало ли куда дедушку Джо занесет нелегкая, но вот в Киеве он молоток. Работа у него такая – всюду сеять раздор, а в Киеве сейчас горячее всего. Но только это не ответ на вопрос, зачем президент США посетил столицу бывшей Украины. Кстати, он там уже восьмой раз (сам же Джо и посчитал), и вот какая странная закономерность – всякий его приезд Киеву становится все хуже и хуже. Сначала визит заокеанского еще вице-президента привел к кровавому Майдану. Потом – госперевороту. Потому – к утрате Крыма и Донбасса.

Вадим Елфимов:

Потом Байден уволил лично генерального прокурора Украины, который начал раскапывать коррупционные делишки его сына, Хантера Байдена. Ну а потом и вовсе Порошенко начал войну. Теперь над Киевом, да и прямо над макушкой Байдена, раздается вой воздушной тревоги. Я бы на месте украинцев руками и ногами упирался, но не пускал такого «глазливого» гостя к себе в страну – того и гляди они ее совсем лишатся. И все равно, зачем он приезжал в Киев? Ведь сеять раздор он мог и издалека! Хотя бы из той же Польши, куда первоначально собирался. Ответ нам дает все та же сирена. Помните кадры, когда она завыла, возвещая воздушную атаку? Байден и Зеленский аккурат вышли прогуляться по Михайловской площади Киева. И кадры эти облетели весь мир: Байден ничуть не испугался, идет, не пригибаясь – сама смелость и стойкость «борца за демократию». В общем, шикарная картинка! Вот только одна проблема – Зеленский рядом с ним тоже не испугался, а это трус известный. И вот еще информация: Белый дом подтвердил, что люди Байдена связывались с Кремлем, чтобы просить «не мочить» Джо, пока он в Украине. Вот цитата: «Базовые коммуникации произошли с российской стороной для обеспечения исключения конфликтных ситуаций незадолго до визита Байдена в попытке избежать просчета, который мог бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав». Стилистика Госдепа.