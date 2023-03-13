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Главы МИД Беларуси и Ирана встретились в Тегеране

13 марта 2023 06:19
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Еще на саммите ШОС в Самарканде МИДам стран президенты Беларуси и Ирана дали поручение провести ревизию отношений и ускорить их развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД Беларуси и Ирана встретились в Тегеране-1

О взаимной выгоде и точках соприкосновения накануне официального визита в Иран Александра Лукашенко шла речь в Тегеране на встрече министра иностранных дел нашей страны Сергея Алейника и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахиана. Конструктивный характер взаимодействия отмечен во многих сферах. Иран – важный партнер Беларуси в регионе Среднего Востока. Главы внешнеполитических ведомств обсудили план мероприятий к 30-летию установления дипотношений между нашими странами.

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# Беларусь-Иран # Сергей Алейник # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Фотофакт

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