Беларусь и Иран подпишут дорожные карты всестороннего сотрудничества

Президент Беларуси прибыл с официальным двухдневным визитом в Иран. Накануне борт номер один приземлился в аэропорту Мехрабад в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У трапа самолета главу государства встретил министр промышленности, шахт и торговли. Он же сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. О сделанном в этом направлении и перспективах Александр Лукашенко и Сейед Реза Фатеми Амин начали вести переговоры прямо в аэропорту. Сегодня же в Тегеране ожидается насыщенный день встреч на высшем уровне. Президент Беларуси проведет переговоры со своим иранским коллегой. Сначала Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси пообщаются с глазу на глаз, а после – в присутствии делегаций. По окончании официальных мероприятий ожидается подписание дорожной карты всестороннего сотрудничества между нашими странами на ближайшие три года и совместное заявление двух президентов для СМИ. Особый символизм визиту придает и тот факт, что он проходит в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираном.

Дмитрий Кольцов, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Иране:

18 марта мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. И за этот достаточно длинный период мы прошли долгий путь установления дружбы, конструктивного и плотного сотрудничества. Конечно, основная работа посольства сосредоточена на развитии торгово-экономического сотрудничества. Стоит сказать, что за 2022 год товарооборот между нашими странами увеличился почти в три раза. Это характеризует взаимный интерес, взаимную заинтересованность в развитии отношений в этой сфере. Белорусские предприятия принимают участие в различных выставочных мероприятиях. В прошлом году мы провели несколько достаточно интересных форумов, связанных с развитием торгово-экономических отношений в конкретных областях и сферах. Мы с оптимизмом смотрим в будущее нашего сотрудничества. И, конечно, предстоящий визит главы белорусского государства в Тегеран станет важным этапом в развитии и расширении наших связей во всех сферах.

Обо всех подробностях официального визита президента Беларуси в Иран расскажем в наших следующих выпусках.