Наталья Кочанова: «Ни одно государство в мире не может самостоятельно справиться с терроризмом»

Новости Беларуси. Вызовы и последствия пандемии, терроризм и обстановка на международной арене. Эти темы 15 апреля были в повестке международной конференции Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На видеосвязь вышли парламентские делегации Беларуси, России, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана. К разговору также присоединились представители международных организаций и альянсов. Каждый из участников диалога понимает: пандемия диктует миру свои условия. Самое опасное из них – терроризм. Сейчас основная задача – оперативно и слаженно отвечать на угрозы общей безопасности. С таким призывом к коллегам обратилась председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Эта позиция несомненно близка Беларуси и отражается в новых законодательных подходах в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Об этом Наталья Кочанова рассказала в своем выступлении. Спикер верхней палаты нашего парламента также призвала всех присоединиться к запуску глобального диалога по безопасности.