Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты

Новости Беларуси. В условиях западных санкций нашей стране удалось не только переориентировать экспорт, но и пересмотреть отношения на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы Куба стала особенно важным торговым партнером и надежным другом. Дипломатическим отношениям между странами уже 30 лет.
16 февраля в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси с послом Острова свободы. Подводили итоги дипломатической миссии Хуана Вальдеса Фигероа, скоро он возвращается домой. Как отметил Роман Головченко, работа посла была плодотворной. В 2019 году при его участии состоялся визит президента Кубы в Беларусь.
Положительная динамика наблюдается и в развитии торговых отношений. По итогам 2021 года товарооборот увеличился почти в три раза. Сейчас обсуждаются новые проекты, продолжается сотрудничество в научно-технической и гуманитарных сферах. Кроме того, была создана надежная основа для сотрудничества на международной арене.
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Договорились о сотрудничестве и поддержке. В Минске прошла встреча Владимира Андрейченко и посла Кубы в Беларуси