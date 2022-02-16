Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты

Новости Беларуси. В условиях западных санкций нашей стране удалось не только переориентировать экспорт, но и пересмотреть отношения на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы Куба стала особенно важным торговым партнером и надежным другом. Дипломатическим отношениям между странами уже 30 лет.

16 февраля в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси с послом Острова свободы. Подводили итоги дипломатической миссии Хуана Вальдеса Фигероа, скоро он возвращается домой. Как отметил Роман Головченко, работа посла была плодотворной. В 2019 году при его участии состоялся визит президента Кубы в Беларусь.