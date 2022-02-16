Прямой эфир

Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты

16 февраля 2022 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В условиях западных санкций нашей стране удалось не только переориентировать экспорт, но и пересмотреть отношения на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы Куба стала особенно важным торговым партнером и надежным другом. Дипломатическим отношениям между странами уже 30 лет.  

Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты-1

16 февраля в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси с послом Острова свободы. Подводили итоги дипломатической миссии Хуана Вальдеса Фигероа, скоро он возвращается домой. Как отметил Роман Головченко, работа посла была плодотворной. В 2019 году при его участии состоялся визит президента Кубы в Беларусь.  

Беларусь и Куба наращивают товарооборот и рассматривают новые совместные проекты-4

Положительная динамика наблюдается и в развитии торговых отношений. По итогам 2021 года товарооборот увеличился почти в три раза. Сейчас обсуждаются новые проекты, продолжается сотрудничество в научно-технической и гуманитарных сферах. Кроме того, была создана надежная основа для сотрудничества на международной арене.  

Читайте также:

Наталья Кочанова встретилась с послом Кубы по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси

«Остров Свободы и операция «Анадырь». Книгу о белорусском следе в Карибском кризисе презентовали в Минске

Договорились о сотрудничестве и поддержке. В Минске прошла встреча Владимира Андрейченко и посла Кубы в Беларуси

# Беларусь-Куба # Роман Головченко # Хуан Вальдес Фигероа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее
16 февраля 2022 17:35

Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее

Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков»
16 февраля 2022 14:34

Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков»

«Надо работать по горячим следам». Как в Сенате реагируют на попытки влияния на Беларусь перед референдумом?
16 февраля 2022 13:38

«Надо работать по горячим следам». Как в Сенате реагируют на попытки влияния на Беларусь перед референдумом?