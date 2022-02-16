Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее

Новости Беларуси. Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты. Об этом заявил глава нашего МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей 16 февраля отвечал на вопросы журналистов. Полсотни корреспондентов и почти два часа общения. Без внимания не остались и санкции. Вопреки ожиданиям коллективного Запада, это давление способствовало тому, что белорусские предприятия стали более мобильными, гибкими и сумели успешно нарастить поставки экспортной продукции, подчеркнул глава МИД, подводя итоги 2021-го.

Год выдался непростым, ведь то и дело приходилось развенчивать фейки. Ежедневно в инфопространство вбрасывают такие серьезные гипотезы, например, как война против соседнего государства. И самое печальное, что на основании намеренной дезинформации многие политики принимают решения, не желая видеть истинную картину и действуя исключительно в угоду собственным интересам. Несмотря на информационный «терроризм» и экономическое давление, Беларусь готова к конструктивному диалогу. Принцип многовекторности остается неизменным, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков». Подробнее здесь. Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной. Но шаги этой страны вынуждают дать адекватный ответ. Владимир Макей прокомментировал запрет Киева на транзит белорусских удобрений. Впрочем, тема перевозок не новая, и альтернативные пути проработаны: Беларусь будет активно использовать российские порты для перевалки своих грузов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Это не какие-то сказки, не какие-то воздушные замки. Ведется конкретная работа, чтобы активно задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов. Это и подстраховка на будущее. Хотя я убежден, что рано или поздно ситуация и на западном направлении нормализуется. Но если наши партнеры не хотят делать это, то мы должны предпринимать соответствующие шаги. В правительстве создана соответствующая группа по противодействию санкциям. Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к Беларуси, и вырабатываем адекватные меры реагирования. Точно так же в этой ситуации мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги, но исходить из того, чтобы это не нанесло ущерба нашим национальным, экономическим интересам.