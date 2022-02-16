Прямой эфир

Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее

16 февраля 2022 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты. Об этом заявил глава нашего МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее-1

Владимир Макей 16 февраля отвечал на вопросы журналистов. Полсотни корреспондентов и почти два часа общения. Без внимания не остались и санкции. Вопреки ожиданиям коллективного Запада, это давление способствовало тому, что белорусские предприятия стали более мобильными, гибкими и сумели успешно нарастить поставки экспортной продукции, подчеркнул глава МИД, подводя итоги 2021-го.  

Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее-4

Год выдался непростым, ведь то и дело приходилось развенчивать фейки. Ежедневно в инфопространство вбрасывают такие серьезные гипотезы, например, как война против соседнего государства. И самое печальное, что на основании намеренной дезинформации многие политики принимают решения, не желая видеть истинную картину и действуя исключительно в угоду собственным интересам. Несмотря на информационный «терроризм» и экономическое давление, Беларусь готова к конструктивному диалогу. Принцип многовекторности остается неизменным, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.  

Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков». Подробнее здесь.  

Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной. Но шаги этой страны вынуждают дать адекватный ответ. Владимир Макей прокомментировал запрет Киева на транзит белорусских удобрений. Впрочем, тема перевозок не новая, и альтернативные пути проработаны: Беларусь будет активно использовать российские порты для перевалки своих грузов.  

Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
Это не какие-то сказки, не какие-то воздушные замки. Ведется конкретная работа, чтобы активно задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов. Это и подстраховка на будущее. Хотя я убежден, что рано или поздно ситуация и на западном направлении нормализуется. Но если наши партнеры не хотят делать это, то мы должны предпринимать соответствующие шаги.  

В правительстве создана соответствующая группа по противодействию санкциям. Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к Беларуси, и вырабатываем адекватные меры реагирования. Точно так же в этой ситуации мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги, но исходить из того, чтобы это не нанесло ущерба нашим национальным, экономическим интересам.  

Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее-10

Министр иностранных дел убежден, что Союзное государство и Евразийский экономический союз станут еще более притягательными для других государств. События, которые сегодня происходят в геополитике, ведут к углублению интеграции. Серьезное обострение военно-политической обстановки в регионе и наращивание контингентов иностранных войск и вооружений у наших границ вынудили Беларусь совместно с Россией и другими партнерами по ОДКБ уделить пристальное внимание укреплению обороноспособности. Конечно, воевать ни с кем мы не собираемся, но развивать тесное военно-техническое сотрудничество будем. К слову, сейчас продолжается отработка учебно-боевых задач – исключительно в мирных целях.  

Владимир Макей: задействовать российские порты для перевалки белорусских грузов – это и подстраховка на будущее-13

Читайте также:

Владимир Макей: ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодна горячая война

Посол Ирана в Беларуси: «Мир не ограничен Америкой и западными странами. Сейчас формируются новые центры»

Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков»

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков»
16 февраля 2022 14:34

Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков»

«Надо работать по горячим следам». Как в Сенате реагируют на попытки влияния на Беларусь перед референдумом?
16 февраля 2022 13:38

«Надо работать по горячим следам». Как в Сенате реагируют на попытки влияния на Беларусь перед референдумом?

Владимир Макей: ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодна горячая война
16 февраля 2022 10:41

Владимир Макей: ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодна горячая война