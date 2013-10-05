В Астане прошли переговоры президентов Беларуси и Казахстана

Новости Беларуси. Еще несколько лет назад президенты Беларуси и Казахстана договорились каждый год обмениваться официальными визитами и таким образом лично контролировать развитие двусторонних отношений и решать накопившиеся вопросы. В 2012 Минск с официальными визитом посещал Нурсултан Назарбаев, в этом году очередь Астаны принимать белорусскую делегацию.

Ак-орда — в переводе «белый дворец» — официальная резиденция Президента Казахстана. Именно здесь и пройдут переговоры, но предваряет их по традиции церемония встречи. У нее в этой стране свои особенности: обычно это протокольное мероприятие проходит на улице, здесь, внутри дворца. Вероятно, это связано с переменчивой казахстанской погодой — сегодня здесь первый снег. Все-таки климат резко континентальный, а Астана — самая холодная столица мира после монгольского Улан-Батора.

Теплая встреча, президенты даже успевают о чем-то побеседовать, приветствие роты почетного караула, представление официальных делегаций. Александра Лукашенко встречают по всем азиатским канонам, как дорогого гостя. По традиции оркестр играет гимны двух стран, первым — белорусский.

На церемонии десятки теле и фотокамер. Эти кадры уже сегодня облетят центральные СМИ. Журналисты подмечают, политики на переговоры тет-а-тет отправляются в приподнятом настроении — хороший знак. Около часа Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев будут общаться один на один. Но перед тем, как для репортеров закроют двери каминного зала, главы государств констатируют: Беларусь и Казахстан — надежные партнеры.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Я благодарен, что Вы приняли мое приглашение, совершаете этот визит. Это соответствует той активной динамике наших отношений в последние годы и росту взаимоотношений, торговли, культурных, политических отношений между нашими странами. Я помню свой визит в прошлом году, с каким гостеприимством он был проведен в Минске, и наши переговоры. Я думаю, этот визит еще дальше укрепит наши отношения, даст новый импульс для всех хозяйствующих субъектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Казахстанцы и белорусы, как мы вчера с Вами, встречаясь, определили, это люди во многом схожие по своей истории, своей жизнью. Отсюда трудолюбивые, привыкшие зарабатывать на кусок хлеба своим трудом. И мы, как президенты – Вы первый президент независимого Казахстана, я первый президент Беларуси – стараемся заложить некую основу для будущих поколений, для тех, кто придет после нас, для людей, чтобы та политика, которую мы сегодня осуществляем, стала основой их деятельности. И то, что мы в основе наших взаимоотношений положили интересы наших народов, это дорогого стоит, и это безошибочно, и это всегда новыми поколениями будет приветствоваться. Но я не к тому, что мы уже уходим и кому-то что-то предаем, я к тому, что мы очень, наверное, правильный фундамент в основании здания наших отношений заложили.

Казахстан для Беларуси — на третьем месте среди экономических партнеров в СНГ. В прошлом году страны наторговали без малого и на миллиард долларов. Как не раз подчеркивали президенты, экономики двух стран — взаимодополняемые. То что необходимо Казахстану, могут предложить наши производители и наоборот. Сегодня более 20 крупных совместных проектов реализуют Минск и Астана. Семь из них включены в госпрограммы Казахстана.

Нурсултан Назарбаев:

Беларусь и Казахстан – близкие партнеры. Нас объединяют тесные союзнические отношения, а также обширные связи, как в двустороннем, так и в многостороннем плане. Уверен, что сегодняшний Ваш визит внесет большой вклад в дальнейшее развитие этих отношений. По итогам переговоров сегодня мы примем совместное заявление, в которое вложены наши стремления укреплять дружбу, экономическое сотрудничество, политические контакты между нашими странами. В Казахстане уже действуют 14 совместных предприятий. Производится сборка карьерной и шахтной техники, тракторов, зерноуборочных комбайнов, двигателей, пресс-подборщиков, лифтов, специальной коммунальной и пожарной техники, нескольких видов прицепной сельскохозяйственной техники. Этого у нас не было.

Экономика Казахстана — в собственных недрах. Поэтому здесь развита горнодобывающая промышленность. С техникой помогает Беларусь. В августе с местных конвейеров сошел первый совместный «Каз-белаз». Кроме того, оба государства — индустриально-аграрные. Поэтому востребована здесь и сельхозтехника. Тракторы минского завода уже много лет помогают аграриям собирать урожай. Две страны теперь производят технику совместно: в этом году именно на казахстанском предприятии соберут полторы тысячи таких машин. Вообще, в среднеазиатской республике работают 13 совместных производств: выпускают комбайны, навесное оборудование для машин, лифты и многое другое.

Владимир Волчок, генеральный директор ПО «Минский тракторный завод»:

Последнее время мы начали поставки энергонасыщенных тракторов мощностью 200, 300, 350 лошадиных сил. Перспективы в части дальнейших поставок мы видим именно в этих моделях, которые должны обеспечить более высокую производительность сельхозпроизводства в Республике Казахстан, обеспечить большую энерговооруженность, оперативность.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

В этом году сделан очень серьезный опыт по продаже продукции нашего холдинга. Это касается грузовых вагонов, вагонов для перевозки цемента. В этом году будет поставлено 842 вагона на сумму, превышающую 50 миллионов долларов.

Вложения в такие проекты уже оправдались: аграрии имеют современную технику, а это минимизирует потери урожая, а общие для двух стран предприятия — это новые рабочие места.

В планах Беларуси и Казахстана — создать индустриально-технологический парк по выпуску сельскохозяйственной и коммунальной техники. Реализацию масштабного проекта уже начали на севере страны в городе Кокшетау. Есть совместные проекты в медицине, науке и транспортной сфере. Кроме того, Беларусь видит в Казахстане опорную площадку для наращивания экспорта в центральную Азию.

Александр Лукашенко:

Казахстан для нас надежный друг, союзник. Вы только что сказали: мы вместе строим уникальное на постсоветском образование – Евразийский экономический союз, который, конечно же, даст большие возможности для развития экономик наших государств. Нам необходимо максимально задействовать преимущества Единого экономического пространства для укрепления взаимовыгодных отношений между нашими странами. Решению этой задачи будет способствовать утверждение дорожной карты двустороннего торгово-экономического сотрудничества на предстоящие два года – 2014 и 2016.

Итог переговоров — портфель подписанных соглашений. Среди них — договоры в сферах миграционной политики, образования… Страны заверили и план двустороннего экономического сотрудничества — так называемую дорожную карту до 2016 года. Главный документ — совместное заявление президентов Беларуси и Казахстана. В нем политики подтверждают: договоренности будут служить интересам народов обоих государств.

Нурсултан Назарбаев:

Мы обсудили ряд важнейших вопросов двухстороннего сотрудничества, рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей. председатели межправительственных комиссий нам доложили, как они идут. Главным результатом стало подписанием сегодня заявления. Этот документ отражает взаимное стремление укреплять дружбу между двумя странами и народами. Считаю, это послужит стимулом для детального поступательного развития всесторонних отношений. Сегодня в нашем присутствии подписан очередной план совместных мероприятий на 2014-2016 год. Там подробно описывается, что мы собираемся делать дальше. Уверен, что этот документ станет эффективным инструментом развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Беларуси.

Александр Лукашенко:

Беларусь и Казахстан должны активизировать развитие производственной, научно-технологической кооперации. Это позволит насытить внутренний рынок ЕЭП собственным продуктом, повысить конкурентоспособность экономик, создать новые рабочие места. Мы готовы рассмотреть вопрос о переходе к более эффективному переходу к совместным производствам с инвестиционной составляющей, созданию долгосрочных форм сотрудничества. У нас есть хорошие примеры такого взаимодействия по линии «БелАЗ» и Минского тракторного завода. Важным этапом является открытие белорусско-казахстанского центра подготовки и переподготовки инженеров при Казахстанском агротехническом университете.

Значительный потенциал кроется в развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Беларусь заинтересована не только в увеличении поставок в Казахстан продукции сельхозпереработки, но и в развитии агропромышленной кооперации по различным направлениям. Наши специалисты готовы также комплексно подключиться к решению задач по модернизации АПК Казахстана.

Мы наметили пути в этих сложных условиях роста товарооборота. И я уверен, что в будущем году мы эту проблему решим. Мы должны приложить максимум усилий для решения всех проблемных вопросов, препятствующих нашему эффективному взаимодействию.

Беларусь придает большое значение развитию взаимодействия с Казахстаном в сфере транспорта и логистики, потенциал которого значительно возрос с запуском Единого экономического пространства. В совместных планах — логистические центры для транспортировки белорусских и казахстанских товаров европейским и азиатским потребителям.

И вот, пожалуй, еще один тезис, который политики озвучивали на переговорах. Двум странам стоит активнее использовать возможности интеграционных образований — Таможенноего союза и Единого экономического пространства. Ведь этот опыт станет еще и основой будущего Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

«Гомсельмаш» уже должен создавать совместное предприятие, не просто сборочное производство, а совместное предприятие по производству комбайнов всех классов. Второе направление — это технопарк. В технопарке у нас три наших предприятия, вот они создадут здесь, будем говорить, центр по производству сельхозмашин. Третье направление: в Казахстане уже появилась новая отрасль — это производство большегрузных автомобилей. Собран и выпущен собственный автомобиль грузоподъемностью 45 тонн, передана техническая документация наша, сопровождали специалисты белорусские, сертифицировали, помогли сертифицировать. До конца года еще 4 машины будет собрано — итого 5 машин.