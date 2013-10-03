Новости Беларуси. Белорусские и китайские военные будут расширять практику проведения совместных учений. Соглашение о статусе воинских формирований двух государств ратифицировано Палатой представителей Национального собрания Беларуси.

Документ призван углубить сотрудничество между странами в военной сфере. В частности, это касается стратегического партнерства, поддержания высокого уровня боевой готовности и адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы международной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Базанов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности:

Соглашение, которое необходимо для того, чтобы дальше наши вооруженные силы двигались, развивались, сотрудничали с другими государствами. Конкретно мы сейчас рассматриваем вопрос с Китайской Народной Республикой.