Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в связи с хищениями при реконструкции Купаловского театра. Как сообщили в Следственном комитете, в качестве подозреваемого проходит должностное лицо предприятия «Белмашсервис». Ему инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. По данным следствия, он присвоил 400 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы.

Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подробности пока не раскрываются.

Накануне глава государства объявил выговоры вице-премьеру Анатолию Калинину и бывшему министру культуры Павлу Латушко за нарушения в использовании бюджетных средств и увеличение сроков реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.