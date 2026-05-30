«Белфармация» запустила фармабот – он поможет в поиске лекарств

«Белфармация» объявила о запуске нового сервиса для населения, помогающего в поиске лекарственных препаратов. Фармабот @Belpharmacia_bot станет персональным помощников при решении ряда вопросов приобретения лекарств, информирует Telegram-канал предприятия.

Сервис помогает в поиске лекарств и ознакомлении со статусом заказа в интернет-аптеке pharmamall.by. Фармабот укажет, где находится ближайшая аптека, а также предоставит подробную информацию об оплате, доставке, скидках, акциях и бонусной программе. Кроме прочего, есть функция напоминания о приеме лекарств.

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