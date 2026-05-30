«Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси?
Лучшие новости страны! Этот статус официально подтвердило жюри XVI Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СТВ завоевал сразу четыре заветные статуэтки. Самую первую и, пожалуй, наиболее весомую для профессионалов награду – в номинации «Лучшая информационная программа».
Новости телеканала СТВ признали лучшей информационной программой Беларуси.
Юлия Алексеюк, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Когда мы запускали вечерний информационный канал именно в таком формате, сразу было понятно, что это будет качественный, толковый проект. В итоге, как мне кажется, стало даже лучше. Мы делаем новости ярко, во всех смыслах, по картинке вы это видели. Мы делаем их смело, порой даже дерзко.
«Новости 24 часа» – программа, с которой все начиналось. Выйдя в эфир на заре вещания СТВ, проект сразу задал высокую профессиональную планку и определил формат всей нашей информационной службы. Нынешний результат – это успех всей большой команды СТВ, где каждый, кто создавая эфир, вкладывает в него частичку души.
Так, лучшей культурно-просветительской программой признан проект «Минск и минчане». Среди развлекательных форматов не было равных реалити-шоу «Есть девчонка одна». А статус лучшей ведущей общественно-политического эфира закрепила за собой наш политический обозреватель Алена Сырова.
Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина».
Вдвойне приятно, что за кулисами самого праздника стояла именно команда СТВ. Выступив организатором церемонии, СТВ полностью изменило ее философию. Сцену освободили от привычного конферанса – атмосферу вечера создавали исключительно закадровые голоса диктора и режиссера. В это время 14 камер непрерывно фиксировали живые эмоции и самые яркие моменты с максимально выразительных ракурсов.
Конкурс проходит раз в два года, неизменно объединяя большую телевизионную семью со всей страны. В нынешнем сезоне проект собрал рекордное количество заявок — почти 250, но лишь 25 претендентов получили заветные статуэтки.
«Оскар» белорусского ТВ. Как прошло главное медиасобытие страны «Телевершина».
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я поздравляю и горжусь каждым лауреатам и каждым номинантам этой «Телевершины», а также теми, кто не попал в номинацию. Вы молодцы, вы крутые, честное слово. И если бы вы не были такими, вас бы наши оппоненты, о которых многое сегодня говорили, не пессимизировали в социальных сетях, не уничтожали, не вырезали ваши каналы на YouTube, не уничтожали каналы в конце концов. Это тоже отчасти признание. Ну и то, что 73 с небольшим процента суммарная доля белорусских телеканалов в структуре смотрения и телевидения в нашей стране вообще – это наивысший показатель.
«Телевершина» не просто отмечает лучших – она вдохновляет расти, экспериментировать с форматами и поднимать профессиональную планку.
Самые яркие мгновения церемонии покажут сегодня, 30 мая, в 20.45 на СТВ.