«Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси?

Лучшие новости страны! Этот статус официально подтвердило жюри XVI Национального конкурса «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СТВ завоевал сразу четыре заветные статуэтки. Самую первую и, пожалуй, наиболее весомую для профессионалов награду – в номинации «Лучшая информационная программа». Новости телеканала СТВ признали лучшей информационной программой Беларуси.

Юлия Алексеюк, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Когда мы запускали вечерний информационный канал именно в таком формате, сразу было понятно, что это будет качественный, толковый проект. В итоге, как мне кажется, стало даже лучше. Мы делаем новости ярко, во всех смыслах, по картинке вы это видели. Мы делаем их смело, порой даже дерзко.

«Новости 24 часа» – программа, с которой все начиналось. Выйдя в эфир на заре вещания СТВ, проект сразу задал высокую профессиональную планку и определил формат всей нашей информационной службы. Нынешний результат – это успех всей большой команды СТВ, где каждый, кто создавая эфир, вкладывает в него частичку души. Так, лучшей культурно-просветительской программой признан проект «Минск и минчане». Среди развлекательных форматов не было равных реалити-шоу «Есть девчонка одна». А статус лучшей ведущей общественно-политического эфира закрепила за собой наш политический обозреватель Алена Сырова. Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина».

Вдвойне приятно, что за кулисами самого праздника стояла именно команда СТВ. Выступив организатором церемонии, СТВ полностью изменило ее философию. Сцену освободили от привычного конферанса – атмосферу вечера создавали исключительно закадровые голоса диктора и режиссера. В это время 14 камер непрерывно фиксировали живые эмоции и самые яркие моменты с максимально выразительных ракурсов. Конкурс проходит раз в два года, неизменно объединяя большую телевизионную семью со всей страны. В нынешнем сезоне проект собрал рекордное количество заявок — почти 250, но лишь 25 претендентов получили заветные статуэтки. «Оскар» белорусского ТВ. Как прошло главное медиасобытие страны «Телевершина».