Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»

В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное празднование Победы стало одной из самых часто обсуждаемых тем. Это – наша история. Настоящее – победы спортивные.

Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?

Сегодня Беларусь неоднократно поздравляли с проведением II Европейских игр. Наше предложение – от общих тренировочных баз до общих соревнований.