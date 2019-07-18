Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»

18 июля 2019 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»-1

Совместное празднование Победы стало одной из самых часто обсуждаемых тем. Это – наша история. Настоящее – победы спортивные.

Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?

Сегодня Беларусь неоднократно поздравляли с проведением II Европейских игр. Наше предложение – от общих тренировочных баз до общих соревнований.

Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы принимаем на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. Это успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и упомянутые II Европейские игры 2019 года. Должен отметить: что как на чемпионате мира в России российская сборная прославила свою страну, так и на европейской олимпиаде в этом году Россия стала победительницей и тем самым показала, что у России есть не только резервы, а что Россия чиста в спорте и может свободно побеждать. И это вы доказали, не забывайте, в Минске.

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Что-то новое и полезное мы для себя почерпнём». Египетские боксёры приехали в Минск обмениваться опытом
18 июля 2019 18:07

«Что-то новое и полезное мы для себя почерпнём». Египетские боксёры приехали в Минск обмениваться опытом

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?
18 июля 2019 12:21

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?

Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта
18 июля 2019 12:09

Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта