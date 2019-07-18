Александр Лукашенко: «Россия чиста в спорте и может свободно побеждать»

В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Санкт-Петербурге завершил работу VI Форум регионов Беларуси и России. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместное празднование Победы стало одной из самых часто обсуждаемых тем. Это – наша история. Настоящее – победы спортивные.
Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Когда будет принято долгожданное решение?
Сегодня Беларусь неоднократно поздравляли с проведением II Европейских игр. Наше предложение – от общих тренировочных баз до общих соревнований.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы принимаем на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. Это успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и упомянутые II Европейские игры 2019 года. Должен отметить: что как на чемпионате мира в России российская сборная прославила свою страну, так и на европейской олимпиаде в этом году Россия стала победительницей и тем самым показала, что у России есть не только резервы, а что Россия чиста в спорте и может свободно побеждать. И это вы доказали, не забывайте, в Минске.
Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России