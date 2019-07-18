«Подписано порядка 40 договоров с различными субъектами». Анатолий Исаченко на VI Форуме регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. VII Форум регионов Беларусь предлагает посвятить инвестиционному сотрудничеству. О развитии союзных связей сегодня, 18 июля, говорят в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральное событие дня – пленарное заседание VI Форума регионов. Участие в нем, как ожидается, примут президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Мы собрали специалистов, которые знают, что делать. О союзной интеграции говорят эксперты на VI Форуме регионов Беларуси и России
Белорусская сторона уже обозначила ряд проблемных вопросов. В частности, есть обеспокоенность выводом прибыли российскими компаниями-резидентами. Такое заявление сделал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Кроме того, снова вернулись к теме конкуренции на общем с Россией рынке. Беларусь выступает за снятие барьеров: соревновательность должна носить здоровый характер.
Локальное взаимодействие обсудили на встрече с руководителями регионов. Известно, что сегодня также подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
Подписано порядка 40 договоров с различными субъектами. Сегодня мы подписали с Оренбургской областью, вчера провели переговоры с Республикой Татарстан, договорились о подписании на осень. Ожидаем визит наших коллег с Татарстана, будем подписывать договор.
Программа весьма и весьма насыщенная.
Всего же на форуме участвуют более полусотни российских и все белорусские регионы. В целом, ожидается подписание 60 соглашений. Форум является действенной площадкой по вопросам от малой интеграции до урегулирования вопросов союзного масштаба.
Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?