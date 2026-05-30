25-26 июня в Минске пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России

От интеграции евразийской – к развитию сотрудничества в рамках Союзного государства. Общая сумма контрактов, которые планируется подписать на XIII Форуме регионов Беларуси и России, предварительно, превысит прошлогодний уровень. Об этом было заявлено на совместном заседании организационных комитетов двух стран. По итогам прошлогоднего Форума регионов сумма заключенных контрактов составила около 900 млн рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе новшеств – периодичность масштабного события. Начиная с 2026-го, переговорная площадка будет организовываться раз в два года. Решение связано с запуском нового патриотического форума, который будет проходить накануне Дня Победы. Но неизменным останется главное – стратегический характер союзных отношений Минска и Москвы. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал: Россия – ключевой экспортный рынок для Беларуси. В свою очередь, наша страна входит в пятерку крупнейших внешнеторговых российских партнеров и занимает первое место среди государств СНГ по объемам товарооборота.

Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ожидания от форума – это активизация межрегионального сотрудничества. Традиционно на форуме подписывается большое количество межрегиональных соглашений, и в этом году также мы ожидаем, что каждый практически регион нашей страны подпишет соглашение с регионами Российской Федерации, что в свою очередь будет положено в основу гуманитарного и экономического сотрудничества.