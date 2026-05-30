МАРТ проверяет Wildberries

Министерство антимонопольного регулирования и торговли запустило процесс проверки интернет-площадки «Вайлдберриз» (ООО «ИМВБРБ»), информирует Telegram-канал МАРТ.

Проверка подразумевает изучение фактического соблюдения законодательства в сфере торговли, защиты прав потребителей и рекламы, о ценах и ценообразовании, а также антимонопольного законодательства.

В ведомстве сообщили, что в случае имеющихся проблем в ходе взаимодействия с указанной интернет-платформой либо наличии предложений по совершенствованию ее работы можно сообщить в МАРТ до 12 июня по электронной почте glavk.minsk@mart.gov.by. Отмечается, что информация «не будет являться электронным обращением, действие закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» на нее не распространяется».

МАРТ делает акцент, что выдачу заказов могут осуществлять иные субъекты хозяйствования.

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