Устал ли Запад от Украины и Зеленского? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Есть ли ощущение, что Запад устал от Украины, от Зеленского, от риторики, от войны в целом?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Кто-то и устал, но я не питаю иллюзий, что мы близимся к завершению войны в Украине, потому что Америке хотелось бы продолжать ее как можно больше, им это выгодно, им бы хотелось, еще чтобы Европа запылала, чтобы там Сербия с Косово побольше, чтобы Армения с Азербайджаном вокруг России конфликт был, чтобы все полыхало десятки лет. Поэтому есть усталость у европейцев. Но кто их спрашивает? Их никто не спрашивает. Политики вынуждены слушать мнение людей. Начинается какая-то у них риторика с мирными инициативами, какие-то разговоры, что надо как-то что-то пересмотреть. Потому что люди-то вопросы задают, но они же несамостоятельные. Германия сама решения не примет. Литва с Польшей тем более. Поэтому не будут спрашивать мнение Европы о конфликте. Надежда Сасс:

Вадим Александрович, ваше мнение по этому поводу? И скажите, пожалуйста, не является ли это сменой тактики и определенных целей?