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Пустовой: наши начальники ошибаются, но работают. Вот за это я ими и горжусь

30 сентября 2023 17:41
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Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр»‎ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: наши начальники ошибаются, но работают. Вот за это я ими и горжусь-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
У пропагандистов есть две антагонистические проблемы. Когда не о чем говорить и когда надо сказать многое. Начну с главного. С Веры, Надежды, Любви. И их основы – Софии – мудрости. Поздравлю всех женщин, носителей таких прекрасных не просто имен – патеров славянской цивилизации. И прежде свою маму, которая мудро научила настоящей вере православной и любви к Родине. И всех учителей с предстоящим профессиональным праздником, жизнь которых – сеять эти самые благодатные зерна.

О главном, в смысле Первом, и важных события недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Пустовой: наши начальники ошибаются, но работают. Вот за это я ими и горжусь-4

Евгений Пустовой:
«Камо грядеши?» Запутавшийся мир не знает, а мы знаем. Беларусь знает – до отцовского порога. Президент четко очертил пути развития. Помните эту обидную фразу «он вышел из деревни, деревня из него не вышла». Теперь у нее совсем другой смысл. Деревня, она в сердце. А значит, в памяти заветы предков, победы дедов и память о родной земле. Я горжусь нашими управленческими элитами. Да, неидеальные. Как шутят священники, идеальные – в аду. Потому что не замечали своих ошибок. А наши начальники ошибаются, но работают. И главное поручение Президента выполняют. Не отрываться от земли.

Подробности в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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