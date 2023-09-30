Пустовой: наши начальники ошибаются, но работают. Вот за это я ими и горжусь

Евгений Пустовой, политический обозреватель: У пропагандистов есть две антагонистические проблемы. Когда не о чем говорить и когда надо сказать многое. Начну с главного. С Веры, Надежды, Любви. И их основы – Софии – мудрости. Поздравлю всех женщин, носителей таких прекрасных не просто имен – патеров славянской цивилизации. И прежде свою маму, которая мудро научила настоящей вере православной и любви к Родине. И всех учителей с предстоящим профессиональным праздником, жизнь которых – сеять эти самые благодатные зерна.

Евгений Пустовой:

«Камо грядеши?» Запутавшийся мир не знает, а мы знаем. Беларусь знает – до отцовского порога. Президент четко очертил пути развития. Помните эту обидную фразу «он вышел из деревни, деревня из него не вышла». Теперь у нее совсем другой смысл. Деревня, она в сердце. А значит, в памяти заветы предков, победы дедов и память о родной земле. Я горжусь нашими управленческими элитами. Да, неидеальные. Как шутят священники, идеальные – в аду. Потому что не замечали своих ошибок. А наши начальники ошибаются, но работают. И главное поручение Президента выполняют. Не отрываться от земли.