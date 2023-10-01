Олег Волошин: Заморозка конфликта в Украине никому не нужна

Надежда Сасс, СТВ: Давайте же поговорим о планах и целях, потому что слышим сегодня из западной прессы о том, что заинтересованность все-таки не в продолжении горячей фазы нынешнего конфликта, а о его заморозке. Как вы считаете, есть ли поддержка у такого видения развития событий в Европе или на Западе в целом?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Я все-таки скажу, что, по моему мнению, готовности о чем-то договариваться сегодня на Западе как не было, так и нет. И здесь усталость сегодня есть конкретных личностей от той роли, которую эти личности попытались играть, что актер Зеленский в какой-то момент попытался стать режиссером этого шоу. А ему очень четко напомнили о том, что он не может быть режиссером в глобальном смысле, да и даже внутри Украины его роль преувеличена в последнее время. И отсюда и пошли разговоры о перспективах выборов, о возможности его замены и так далее.

При этом готовности о чем-либо договариваться с Россией со стороны Запада нет, но и самое важное, мне представляется, что и в Москве сегодня на той стадии конфликта, который мы имеем, нет готовности просто взять и что-то заморозить. Есть понимание того, что заморозка никому не нужна. Не нужна на сегодня ни России, ни Западу, а необходим какой-то переход на такую стадию, когда возможны полноценные договоренности, которые обеспечат устойчивый мир. Да, для украинцев, которые погибают ежедневно, просто перестать стрелять – это уже было бы успехом. Но ключевые игроки, конечно, совершенно иначе это видят. Ни Россия не решила никаких еще на данный момент своих стратегических задач, ни тем более Запад, по крайней мере, не отказался от надежд свои стратегические задачи за счет России решить. Поэтому просто взять и сейчас заморозить нереально, в принципе.

Надежда Сасс:

Олег, а слышали ли вы заявление одного из депутатов «Слуги народа» о том, что у нас государство уже от парламентско-президентской модели будет двигаться к президентской с сильным лидером? Вот буквально на днях появилось это заявление. О чем это может говорить, на ваш взгляд?