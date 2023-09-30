Новости Польши. Международные скандалы, социальная напряженность и политические разборки. На таком фоне проходит предвыборная кампания в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В борьбе за власть политические силы используют весьма странный для цивилизованного мира инструментарий – стороны обмениваются оскорблениями и продолжают искать поводы для новых обвинений. За три недели до дня голосования правящая партия имеет поддержку в районе 38 %, оппозиция – чуть меньше. И основная борьба идет за неопределившийся электорат. ПиС в основном играет на эмоциях избирателей, а вот главной темой оппозиции стали деньги – речь о коррупции в высших эшелонах партии «Право и справедливость». Продолжение темы в следующем материале.

Любопытную статью опубликовал польский портал Onet – о доходах жены Моравецкого. Выяснилось, что супруга нынешнего премьер-министра неплохо заработала на продаже недвижимости. Точнее, перепродаже. Сделки совершались в том числе с иностранцами, за что в свое время критиковали правительство Дональда Туска. Но почему такое внимание именно к жене Моравецкого? Дело в том, что еще в 2013-м имущество семьи было разделено по брачному контракту, согласно которому мужу полагается только его зарплата, а все нажитое – переходит к супруге. Известно, что Ивоне Моравецкой достался земельный участок во Вроцлаве. Как утверждают журналисты, 15 гектаров бывшей церковной земли обошлись всего в 700 тысяч злотых, для сравнения сегодня рыночная стоимость этого участка оценивается примерно в 77 миллионов.

Премьер-министр также переписал на жену коммерческое помещение площадью 700 квадратных метров, несколько квартир и еще два участка. И все это было куплено на тендерах у Вроцлавского муниципалитета, а впоследствии продано в 5-7 раз дороже. Но это был только старт. Дальше началась скупка жилья в столице. В 2015-м Ивона Моравецкая декларировала роскошную виллу в Варшаве – ее стоимость также выросла примерно в 10 раз с момента покупки. Еще была куплена квартира и офисное помещение. Вместе с тем, как выяснили журналисты Onet, были и странные сделки, проведенные себе в ущерб, дешевле рынка в 3-4 раза. Они касались близкого окружения Моравецкого. Люди из его круга также занимались скупкой недвижимости, принадлежавшей банку, президентом которого до 2015 года был сам Матеуш Моравецкий.

Именно поэтому огромные коммерческие и хозяйственные помещения продавались банком правильным людям задешево, а потом росли в цене. Из последних приобретений Моравецких – шесть участков, которые были куплены в 2022 году, в морской курортной зоне на севере Польши, где запланировано большое государственное строительство. И конечно же, земля снова подорожает. Таким образом, за 10 лет состояние семьи польского премьера увеличилось в 10 раз. В нотариальном соглашении от 2013 года, когда Моравецкие делили имущество по контракту, его стоимость оценивалась примерно в 16 миллионов злотых. Сегодня эти активы стоят уже порядка 120 миллионов. Но по бумагам глава правительства беден, чтобы у электората не возникло вопросов.

А вот Ивона Моравецкая – одна из богатейших женщин в Польше. Хотя до сегодняшнего момента это удавалось тщательно скрывать. Моравецкий никогда не распространял информацию ни о деньгах жены, ни о ее бизнесе, что служило фоном для постоянных обвинений в адрес премьера в коррупции и связях с банковской мафией. Впрочем, до того как Матеуш ушел в политику, официально он был миллионером. Моравецкий заработал деньги, занимаясь банковской деятельностью. И его предложения по реформированию польской экономики были вполне понятны избирателям. Но все эти годы с подачи правительства Польша только требовала деньги. Сначала у Брюсселя, потом у Берлина, сейчас пытается трясти Россию.