Прямой эфир

Активы почти на 28 млн долларов! Почему Моравецкого подозревают в экономической измене?

30 сентября 2023 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Международные скандалы, социальная напряженность и политические разборки. На таком фоне проходит предвыборная кампания в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В борьбе за власть политические силы используют весьма странный для цивилизованного мира инструментарий – стороны обмениваются оскорблениями и продолжают искать поводы для новых обвинений.

За три недели до дня голосования правящая партия имеет поддержку в районе 38 %, оппозиция – чуть меньше. И основная борьба идет за неопределившийся электорат. ПиС в основном играет на эмоциях избирателей, а вот главной темой оппозиции стали деньги – речь о коррупции в высших эшелонах партии «Право и справедливость».

Продолжение темы в следующем материале.

Активы почти на 28 млн долларов! Почему Моравецкого подозревают в экономической измене?-1

Любопытную статью опубликовал польский портал Onet – о доходах жены Моравецкого. Выяснилось, что супруга нынешнего премьер-министра неплохо заработала на продаже недвижимости. Точнее, перепродаже. Сделки совершались в том числе с иностранцами, за что в свое время критиковали правительство Дональда Туска. Но почему такое внимание именно к жене Моравецкого? Дело в том, что еще в 2013-м имущество семьи было разделено по брачному контракту, согласно которому мужу полагается только его зарплата, а все нажитое – переходит к супруге. Известно, что Ивоне Моравецкой достался земельный участок во Вроцлаве. Как утверждают журналисты, 15 гектаров бывшей церковной земли обошлись всего в 700 тысяч злотых, для сравнения сегодня рыночная стоимость этого участка оценивается примерно в 77 миллионов.

Активы почти на 28 млн долларов! Почему Моравецкого подозревают в экономической измене?-4

Премьер-министр также переписал на жену коммерческое помещение площадью 700 квадратных метров, несколько квартир и еще два участка. И все это было куплено на тендерах у Вроцлавского муниципалитета, а впоследствии продано в 5-7 раз дороже. Но это был только старт. Дальше началась скупка жилья в столице. В 2015-м Ивона Моравецкая декларировала роскошную виллу в Варшаве – ее стоимость также выросла примерно в 10 раз с момента покупки. Еще была куплена квартира и офисное помещение. Вместе с тем, как выяснили журналисты Onet, были и странные сделки, проведенные себе в ущерб, дешевле рынка в 3-4 раза. Они касались близкого окружения Моравецкого. Люди из его круга также занимались скупкой недвижимости, принадлежавшей банку, президентом которого до 2015 года был сам Матеуш Моравецкий.

Активы почти на 28 млн долларов! Почему Моравецкого подозревают в экономической измене?-7

Именно поэтому огромные коммерческие и хозяйственные помещения продавались банком правильным людям задешево, а потом росли в цене. Из последних приобретений Моравецких – шесть участков, которые были куплены в 2022 году, в морской курортной зоне на севере Польши, где запланировано большое государственное строительство. И конечно же, земля снова подорожает. Таким образом, за 10 лет состояние семьи польского премьера увеличилось в 10 раз. В нотариальном соглашении от 2013 года, когда Моравецкие делили имущество по контракту, его стоимость оценивалась примерно в 16 миллионов злотых. Сегодня эти активы стоят уже порядка 120 миллионов. Но по бумагам глава правительства беден, чтобы у электората не возникло вопросов.

Активы почти на 28 млн долларов! Почему Моравецкого подозревают в экономической измене?-10

А вот Ивона Моравецкая – одна из богатейших женщин в Польше. Хотя до сегодняшнего момента это удавалось тщательно скрывать. Моравецкий никогда не распространял информацию ни о деньгах жены, ни о ее бизнесе, что служило фоном для постоянных обвинений в адрес премьера в коррупции и связях с банковской мафией. Впрочем, до того как Матеуш ушел в политику, официально он был миллионером. Моравецкий заработал деньги, занимаясь банковской деятельностью. И его предложения по реформированию польской экономики были вполне понятны избирателям. Но все эти годы с подачи правительства Польша только требовала деньги. Сначала у Брюсселя, потом у Берлина, сейчас пытается трясти Россию.

Активы почти на 28 млн долларов! Почему Моравецкого подозревают в экономической измене?-13

А не так давно партия «Левые» подала заявление в прокуратуру на премьер-министра Моравецкого за «экономическую измену». Скандалов вокруг этой фигуры становится все больше. Что в свою очередь отражается на политическом рейтинге и уменьшает шансы на выборах. Но черный пиар и грязное белье политиков – нормальная практика для польской избирательной кампании. И скорее всего, правящая верхушка останется на своих местах.

# Выборы в Польше # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как Запад сливает Зеленского и почему контрнаступ обречён? Анонс «САСС уполномочен заявить»
30 сентября 2023 14:45

Как Запад сливает Зеленского и почему контрнаступ обречён? Анонс «САСС уполномочен заявить»

«Появился аккурат перед событиями 2020 года». Воскресенский о действиях оппонентов власти
29 сентября 2023 20:01

«Появился аккурат перед событиями 2020 года». Воскресенский о действиях оппонентов власти

Люди прямо сияют. Лазуткин рассказал, за что белорусы любят Лукашенко
29 сентября 2023 19:37

Люди прямо сияют. Лазуткин рассказал, за что белорусы любят Лукашенко