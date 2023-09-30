Как Запад сливает Зеленского и почему контрнаступ обречён? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, ведущая:

Почему Запад стал отворачиваться от украинских властей и какие это будет иметь последствия для динамики конфликта?

Ян Чарногурский, экс-премьер-министр Словакии:

С самого начала войны в Украине было ясно, что она закончится не победой Украины. Запад на самом деле спровоцировал ее ради своих собственных интересов.

Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине (Россия):

Штаты и их союзник Британия используют Украину как «страну полезного идиота» или страну-камикадзе. Где еще можно было найти таких младших партнеров, которые будут за какие-то западные интересы, ценности разбивать себе лоб о российскую стену.

Филипп Девинтер, член парламента Бельгии, лидер партии «Фламандский интерес»:

Что дальше и какой цели это служит, чтобы выиграть войну? У меня нет впечатления, что кто-то выйдет победителем или выиграет ее. Так в чем же цель?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

В победу Украины Америка никогда не верила и не верит. Это сказка для дураков.

Вадим Масликов, эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук России:

Америка уже понимает, что надо менять и Зеленского. И вопрос Украины – менять нужно все. Сегодня она дает токсичность.

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

В итоге сформируется многополярный мир, где с тем же Западом нужно будет иметь дело. Вопрос в другом. На каких условиях? Беларусь пытается поставить себя так, чтобы с ней имели дело как с партнером по диалогу.