Угроза большой войны на Ближнем Востоке миновала? Мнения

Восток – дело тонкое. Миновала ли угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе миновала?

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Я бы не взяла на себя такое неблагодарное дело, как предсказывать такие моменты. Даже если международные посредники или представляющие стороны силы о чем-то договорятся, возможен эксцесс исполнителей. Поэтому этот риск остается, с моей точки зрения.

Александр Алесин, военный эксперт:

Я думаю, что угроза сохраняется. Большая степень неопределенности. Все дело в том, что может вмешаться человеческий фактор и политическая конъюнктура. Мы видим, что Биньямин Нетаньяху всячески хочет втянуть в этот конфликт США. Очень часто он поступает не только против интересов всего остального мира, но и против интересов США. Штаты могут быть втянуты против своей воли в этот конфликт.

Николай Пархитько, доцент Российского университета дружбы народов, член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:

С уверенностью можем сказать, что угроза не миновала, она сохраняется. К сожалению, мы наблюдаем, что западные элиты, к которым, безусловно, относится и Биньямин Нетаньяху, последние 10 лет нас очень редко радовали разумными решениями, угроза остается.