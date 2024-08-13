Угроза большой войны на Ближнем Востоке миновала? Мнения

Восток – дело тонкое. Миновала ли угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе миновала?
Восток – дело тонкое. Миновала ли угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Угроза большой войны на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе миновала?
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Я бы не взяла на себя такое неблагодарное дело, как предсказывать такие моменты. Даже если международные посредники или представляющие стороны силы о чем-то договорятся, возможен эксцесс исполнителей. Поэтому этот риск остается, с моей точки зрения.
Александр Алесин, военный эксперт:
Я думаю, что угроза сохраняется. Большая степень неопределенности. Все дело в том, что может вмешаться человеческий фактор и политическая конъюнктура. Мы видим, что Биньямин Нетаньяху всячески хочет втянуть в этот конфликт США. Очень часто он поступает не только против интересов всего остального мира, но и против интересов США. Штаты могут быть втянуты против своей воли в этот конфликт.
Николай Пархитько, доцент Российского университета дружбы народов, член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:
С уверенностью можем сказать, что угроза не миновала, она сохраняется. К сожалению, мы наблюдаем, что западные элиты, к которым, безусловно, относится и Биньямин Нетаньяху, последние 10 лет нас очень редко радовали разумными решениями, угроза остается.
Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ:
Ситуация на Ближнем Востоке, которая исторически характеризуется повышенной конфликтогенностью, имеет тенденцию к эскалации. Мы видим множественные конфликты, которые остаются в регионе, причем растет из взаимная обусловленность, взаимное воздействие. Возьмите, например, израильско-палестинский конфликт застарелый. В то же время противостояние Запада и йеменских хуситов, союзных Ирану, военно-политическое противостояние Израиля и Ирана, пока оно укладывается в русло стратегического терпения со стороны Тегерана, что на деле означает прокси-войну с использованием военизированных формирований союзных себе в зоне Шиитского полумесяца. Этот термин в свое время арабы ввели в обиход. Это такие страны, как Иран, Ирак, Сирия, Ливан с выходом на границу с Израилем. Вот эти все конфликты имеют тенденцию не просто к эскалации, но и к росту взаимообусловленности. Есть еще и внерегиональные конфликты связанные, поэтому здесь, к сожалению, нельзя сказать, что нет рисков возникновения большого конфликта, большой войны.
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