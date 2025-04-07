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Новости по тегу #Игорь Матвеев

ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов
07 апреля 2025 15:14

ЕС и США больше не союзники? Мнения экспертов

Матвеев: цель Запада – развалить Россию, Путин это прекрасно понимает
07 апреля 2025 11:31

Матвеев: цель Запада – развалить Россию, Путин это прекрасно понимает

Эксперт прокомментировал новый пакет санкций ЕС против Беларуси: пока эта стратегия не работает
06 апреля 2025 19:24

Эксперт прокомментировал новый пакет санкций ЕС против Беларуси: пока эта стратегия не работает

Зачем американцам работать вместе с Россией по Сирии? Рассказал Игорь Матвеев
16 марта 2025 19:29

Зачем американцам работать вместе с Россией по Сирии? Рассказал Игорь Матвеев

Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»
15 марта 2025 17:41

Европа пытается вернуть упущенное? О событиях в Сирии – смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Матвеев: западное мышление очень специфично – там живёт страшилка
29 декабря 2024 19:07

Матвеев: западное мышление очень специфично – там живёт страшилка

Израиль заинтересован в конфликте – эксперт Игорь Матвеев объяснил причины противостояния с Ливаном
27 сентября 2024 17:11

Израиль заинтересован в конфликте – эксперт Игорь Матвеев объяснил причины противостояния с Ливаном

Угроза большой войны на Ближнем Востоке миновала? Мнения
13 августа 2024 06:12

Угроза большой войны на Ближнем Востоке миновала? Мнения

Матвеев: перспектив для комплексного урегулирования на Ближнем Востоке не просматривается
13 августа 2024 06:07

Матвеев: перспектив для комплексного урегулирования на Ближнем Востоке не просматривается