«Они остаются союзниками, но такого кризиса никогда не было с 1945 года».
«Запад заинтересован не просто демократизировать Россию, а получить доступ к нашим природным ископаемым, но не на равноправной основе, а просто захватить».
«И мы должны приложить, мне кажется, все совместные усилия для того, чтобы она никогда и не возымела успех. У нас для этого шансы все есть».
«Совместными усилиями России и США вполне возможно решить вопрос с гуманитарными коридорами для того, чтобы дать тем людям, которые пострадали, боятся пострадать, их семьям, возможность все-таки выехать из Сирии».
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь, воскресенье, 16 марта, 22:00.
«События вокруг Украины вызвали беспрецедентное после окончания Второй мировой войны вмешательство Америки в дела Европы».
За минувшие пять дней израильская армия нанесла около трех тысяч ударов по ливанской территории, включая столицу – Бейрут. Погибли около 700 мирных жителей, среди которых свыше 50 детей. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, бежав в пока еще безопасные районы.
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