О чём говорят обстоятельства убийства лидера ХАМАС Хании и чем ответит Иран?

Николай Пархитько, доцент Российского университета дружбы народов, член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук: Обратимся к личности ликвидированного Исмаила Хании. Это не просто председатель политбюро ХАМАС. Это человек, который непосредственно занимался в том числе переговорным процессом со стороны Ирана при посредничестве Египта и Катара по урегулированию этой катастрофической ситуации в Газе. Это был один из ключевых переговорщиков. И этот человек ликвидируется. Пусть даже Израиль отрицает свое участие, многое указывает на то, что именно он причастен к ликвидации чиновников подобного уровня. Более того, продолжая тему идеологии. Если мы посмотрим, кто стал преемником Хании, им стал Яхья Синвар. Как только он занял пост убитого Хании, тут же министр иностранных дел Израиля заявил о том, что этот человек немедленно подлежит ликвидации, потому что представляет собой угрозу.

Это был умышленный сигнал Ирану, но сигнал достаточно грубый. Если посмотреть, при каких обстоятельствах был Хания уничтожен. Он находился на инаугурации новоизбранного иранского президента. Он был гостем в Иране на тот момент, постоянно проживал в Турции и Катаре. И в этот момент Ирану наносится подобное оскорбление со стороны Израиля. То есть совершенно очевидно, что Иран в качестве ответа назначает гораздо более радикальную и жесткую фигуру на место человека, который вполне себе мог организовать переговорный процесс по деэскалации этой ситуации. Если мы смотрим с точки зрения Ирана, то он руководствуется национальными интересами, он занимает оборонительную позицию. Если мы посмотрим на позицию Израиля, вопрос там не только в секторе Газа. Все помнят, что 2 года назад были массовые протесты в Израиле из-за неудачной судебной реформы. То есть внутриполитические позиции Биньямина Нетаньяху крайне-крайне шаткие.