Сектор Газа – Донбасс. Эксперт сравнил Израиль с Украиной при Порошенко и Зеленском

Николай Пархитько, доцент Российского университета дружбы народов, член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:

Этот нарратив, что России выгодно, чтобы полыхал Ближний Восток, откуда берется? Его забрасывают западные страны. Потому что они мерят по себе. Они свою мерку просто проецируют на нас. Что выгодно им, то автоматически, как они думают, выгодно и нам. Потому что отвлекает от Украины. Они мыслят этой категорией. Продолжая тему сравнения израильской темы с украинской, я бы сравнил Израиль не с Россией, а с Украиной образца 2014-2022 года. Что она вытворяла на территории Донбасса, – это примерно то, что (в больших все-таки масштабах) Израиль вытворяет сегодня в отношении сектора Газа.

Есть такая околоконспирологическая теория, не возьмусь отвечать, что она истина в последней инстанции, но какова финальная задача Израиля, которая витает в воздухе еще с премьерства Ицхака Рабина? Она заключается в том, чтобы в принципе выселить палестинцев на Синайский полуостров, как бы фантастически это ни звучало.

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