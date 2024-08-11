Военный эксперт: кроме Нетаньяху, даже крайние реакционеры не заинтересованы в конфликте Израиля и Ирана

Александр Алесин, военный эксперт:

Соединенные Штаты, может быть, меньше всех в этом заинтересованы. У них на плечах предвыборная кампания, и разворачивание большой войны на Ближнем Востоке явно будет не в пользу кандидата от Демократической партии. Они будут разбираться с Ираном, после того как власть возьмут. У них на руках Украина висит. Кроме того, они отвлекают значительные силы от Тайваня. Будучи втянутыми в ряд конфликтов локальных по всему миру, Соединенные Штаты не могут отвечать адекватно на все эти вызовы и угрозы. Поэтому, думаю, что США до последнего момента будут предпринимать усилия, чтобы предотвратить эту войну, которая на горизонте вырисовывается достаточно явно.

Думаю, что и Российская Федерация против такого развития событий. Говорят, что Шойгу приезжал, чтобы продать Ирану системы ПВО и ознакомить с позицией по украинскому вопросу. Но, как говорят многие эксперты, Россия настоятельно просила Иран не спешить с военным конфликтом и хотя бы подождать до той поры, когда противовоздушная оборона будет укреплена новейшими российскими комплексами противоракетной и противовоздушной обороны.

Эксперт сравнил Израиль с Украиной при Порошенко и Зеленском.

Таким образом, кроме Биньямина Нетаньяху, даже самые крайние реакционеры в Израиле не заинтересованы в этом конфликте. Потому что тает время, отпущенное на существование государства Израиль. С точки зрения долгосрочной перспективы, шансы на сохранение государства тают.