Кривоносов: обстановка у границ Беларуси оценивается нами как риск национальной безопасности

На неделе мы поняли, что мир на нашей земле только в наших руках. От того, как слаженно сработаем, будет зависеть, какую технику в следующий раз увидим в полях – гомельские комбайны или чужие танки. Да, мы сеем зерна благополучия и созидания, но это многим не дает покоя. Вот и украинские боевые дроны в мирном белорусском небе как сигнал к еще большему внутреннему усилению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Инцидент произошел вечером 9 августа. В воздушном пространстве Беларуси были зафиксированы ударные беспилотники, следовавшие с территории Украины. Как правило, БПЛА запускают из треугольника, где сходятся Брянская, Гомельская и Черниговская области. Далее беспилотники зигзагом идут над лесными массивами, чтобы обойти районы ПВО. Обычно это тихие и медленные дроны самолетного типа, которые по виду напоминают планер. В воздушном пространстве Беларуси дроны находились около часа, следовали на Ярославль и Смоленск.
БПЛА не причинили ущерба и были уничтожены белорусско-российской группировкой ПВО. Но последствия будут жесткими. Главнокомандующий отдал приказ по усилению группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Уже сегодня Минобороны опубликовало кадры с погрузкой военной техники на железнодорожные составы. Военнослужащие совершат марш в назначенные районы для реагирования на любые возможные провокации.
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Таков белорусский ответ на нарушение ранее достигнутых с Украиной договоренностей. Беларусь не собирается проводить наступательных операций на чужой территории, но в случае агрессии будет обеспечено дистанционное поражение ключевых для Украины целей. Об этом Минск не раз предупреждал Киев.
Украинская сторона, в случае создания такой группировки, также вынуждена будет держать на границе сопоставимые силы и средства. Но сейчас резервов у украинского Генштаба практически нет, и это достаточно болезненный для Украины вопрос.
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Но в отличие от Курской области, белорусско-украинская граница в принципе непригодна для переброски тяжелой техники: мосты взорваны, дороги заминированы, поэтому сценариев эскалации не так много – это действия ДРГ в приграничной зоне либо атаки беспилотников. Насколько вероятна такая эскалация?
Андрей Кривоносов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, военный комиссар Гомельской области:
Обстановка у границ Республики Беларусь определенно оценивается нами как риск национальной безопасности Республики Беларусь. Поэтому военно-политическое руководство страны будет предпринимать и дальнейшие меры по защите нашей границы, нашей государственности и наших белорусов от потенциальных рисков и угроз. Уверен, что те меры, которые на сегодняшний день разрабатываются военно-политическим руководством страны, возымеют свои действия.
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