Кривоносов: обстановка у границ Беларуси оценивается нами как риск национальной безопасности

На неделе мы поняли, что мир на нашей земле только в наших руках. От того, как слаженно сработаем, будет зависеть, какую технику в следующий раз увидим в полях – гомельские комбайны или чужие танки. Да, мы сеем зерна благополучия и созидания, но это многим не дает покоя. Вот и украинские боевые дроны в мирном белорусском небе как сигнал к еще большему внутреннему усилению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Инцидент произошел вечером 9 августа. В воздушном пространстве Беларуси были зафиксированы ударные беспилотники, следовавшие с территории Украины. Как правило, БПЛА запускают из треугольника, где сходятся Брянская, Гомельская и Черниговская области. Далее беспилотники зигзагом идут над лесными массивами, чтобы обойти районы ПВО. Обычно это тихие и медленные дроны самолетного типа, которые по виду напоминают планер. В воздушном пространстве Беларуси дроны находились около часа, следовали на Ярославль и Смоленск.

БПЛА не причинили ущерба и были уничтожены белорусско-российской группировкой ПВО. Но последствия будут жесткими. Главнокомандующий отдал приказ по усилению группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Уже сегодня Минобороны опубликовало кадры с погрузкой военной техники на железнодорожные составы. Военнослужащие совершат марш в назначенные районы для реагирования на любые возможные провокации.