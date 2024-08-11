Лукашенко: коррупция – это запрещено! Президент жёстко про сельское хозяйство и кадры

Новости Беларуси. На прошлой неделе глава государства был на юге, где прямо в полях принимал даже кадровые решения, а на этой – отправился на восток, в Могилевскую область, где в свое время и начинали масштабные аграрные реформы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В пятницу, 9 августа, в Шклове прошло большое совещание. Разговор длился четыре часа. Звучали и громкие заявления, и предложения, были и дискуссии. В субботу подвели итоги этого аграрного интенсива и оценили работу холдинга «Купаловское». В полях Президент и сегодня. Глава государства приехал на агрокомбинат «Юбилейный». Хотя по следам вчерашних заявлений многие прочили, что мы увидим Президента на границе. Но приоритеты расставлены. Если начнем плохо работать, значит, жди войны, скажет глава государства и сегодня отправится именно на мирные поля, где, получается, тоже идут сражения за наш мир и стабильность. О полном сельхоз-чек-апе Могилевщины расскажет Евгений Пустовой. Есть сразу две задачи. Стратегическая – сделать белорусское село привлекательнее. Тактическая – рассмотреть цели и реальные показатели в Шкловском и Оршанском районах. Глобализация по-белорусски – это аграрное укрупнение. Губернаторы настаивают, что, мол, тем самым под единый центр управления в успешное хозяйство передаются все ресурсы.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы начинаем заготовку кормов, там два комбайна. Один сломался, в сроки не вкладываемся, качества нет. Когда мы объединяем, у нас получается единый отряд и мы работаем… Мы сегодня так практически закладываем – ну третью часть области уже объединяем между колхозами.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

В Оршанском районе на данный момент работает 12 сельхозорганизаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А будет?

– Пока 12.

– Не планируете больше?

– Не планируем никаких резких движений. Уже наобъединялись. И я помню, когда я был у вас на докладе полтора года назад, вы сказали: хватит уже интегрировать, научись работать на тех структурах, что сделано…

– Я не так сказал. Я сказал: интегрируй только тогда, когда ты переваришь то, что сделал. А не напоминает ли это пословицу: пашут на тех, кто тянет. Обязательно надо сверять возможности и желания. Такова позиция Первого.

Александр Лукашенко:

Надо очень аккуратно подходить и убеждать людей. Мы же еще не говорим о крестьянах. Я говорю, ребята, не надо давить. О создании интеграционной структуры речь шла два дня. И Президент всю ночь провел в мыслях.

Александр Лукашенко:

«Купаловское» переходит в Управление делами Президента и добавляются огромное хозяйство «Александрийское» и «Городец». Это будет холдинг. К нему мы модернизируем сейчас, что надо у вас. Руководители говорят: в принципе, ничего не надо. Порядок, организация нужна, нужна нормальная работа. Читайте здесь. Переработка – это венец труда крестьян. Возможно, вскоре появится новый бренд «Президент».

Александр Попков, государственный деятель:

Должны быть бренды. Возьмите простой пример. Масло «Президент» или шоколадка «Президент». Все берут. Почему? Потому что это авторитет. Александр Попков – инициатор многих идей государственного масштаба. А некогда был руководителем и в какой-то мере учителем Александра Лукашенко. Кстати, не забывать советский опыт – на совещании звучало несколько раз. Это и про организацию агросервисов, и про ПМК, даже хлебопекарни надо вернуть. Принято стратегическое решение развивать регионы. А вот жилье в столице строить только под открытие новых производств.

Александр Лукашенко:

Будем постепенно жилье строить арендное, прежде всего там, где это надо для производства. Председатель новый вашего района Сергей Бартош сказал, что в Шклове надо жилье строить. Мы запланируем, с будущего года начнем это делать, но для производства. В ближайшее время мы подстегнем ваших начальников, мы восстановим райагросервис, ПМК, чтобы были свои строители, комбикормовый завод. Посмотрим по осени, как работает бумажная фабрика, фабрика «Спартак». Все-таки туда в свое время инвестировано немало. С безработицей мы покончили, но сегодня дефицит рабочей силы. Не только у нас. Все упирается в кадры. В наше отношение к делу. Самые важные слова звучат на каждом совещании. И касаются они не только аграриев.

Александр Лукашенко:

Кадры, люди. Если есть хорошие специалисты, кадры, тогда будет результат. А для этого должна быть исполнительская и технологическая дисциплина. Мужики, не экономьте на зарплате. Нет, я не говорю, что зря плату платить. Но не экономьте на этом. Если человеку надо заплатить, заплатите. Коррупция – это исключено. Если вы увидите, что я что-то уворовал, воруйте напропалую. В правительстве, везде. Это прощения не будет! Это запредельно для меня, это невозможно. Я не заставляю вас стать начальником, не дружить с Бартошем, а Бартошу – с Шулейко. Если это старые друзья, дружите, в баню ходите. Нигде никогда вы тайно ничего не сделаете. Услышьте вы наконец меня. Нет той тайны! Даже если вы где-то что-то на дороге нашли и припрятали, кажется, никто не видел, один, ничего подобного. Тайны не будет! Жене сказали, она взболтнула и пошло. Начинаем проверять. Двое суток, все вскрыто. Зовем на стол. «Да, виноват». И начинает плакать. Не делайте это. Мы не нищие с вами. Будет результат – мы всегда найдем копейку вам, чтобы помочь. Квартира, еще что-то. Но не лезьте в это. Кстати, патриотизм – это прежде всего самопожертвование. Президент отметил такое отношение к делу.

– «Юбилейный» провожу. Сколько у тебя было до присоединения в прошлом году гектаров?

– Порядка 14 тысяч, сейчас 17.

– Усами пошевелил, вот, 3 тысячи добавил. Шевелить усами сейчас мало. Сейчас время выбирает людей, готовых к решительным действиям. Уважение к стране начинается с уважения друг к другу.

Александр Лукашенко:

Мы излишне иногда меняем руководителей, не работая с ними. Посмотрел, нормальные ребята, правильно рассуждают, понимают. Но чувствуется, что внимания к ним нет такого, как было раньше. Раньше тоже долго не разговаривали, но как-то по-человечески к ним относились. Кстати, недавно на СТВ вышел выпуск программы «СВОИ» с руководителем «Юбилейного» – смотрите на нашем YouTube-канале. То, что политику Лукашенко поддерживают, было понятно по тому, как его встречали люди. Два дня подряд Первый работал с чиновниками и встречался с обычными людьми. Впрочем, все эти совещания – это же тоже для пользы нас с вами.