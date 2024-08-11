Как разрешить ситуацию на Ближнем Востоке? Мнение кандидата наук

Николай Пархитько, доцент Российского университета дружбы народов, член Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:

Рискну предположить, что при очень серьезных, но категорически совместных последовательных усилиях со стороны Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки. Такой треугольник, который я не припомню, чтобы успешно работал, по крайней мере в этом регионе. Если попытаться запустить механизм миротворчества, позабыть о каких-то разногласиях, симпатиях, антипатиях. Потому что Соединенные Штаты сейчас пригнали авианосную группу в Средиземное море явно для поддержки Израиля и против Ирана. Если от этого абстрагироваться, то вполне вероятно, что какого-то соглашения можно будет достичь. Но я бы тут сделал маленькую пометку в плане гипотетического ответа со стороны Ирана. Ведь Иран сказал, что ответит так, как нужно, тогда, когда нужно, и там, где нужно. Это не обязательно означает, что на Израиль полетят 300 ракет, как это было 14 апреля этого же года в ответ на удар израильской авиации по иранскому консульству в Сирии. Это может быть прокси-война, хуситы, которые могут захватить или потопить любой корабль, который снабжает Израиль. Это может быть движение «Хезболла», которое будет наносить удары по израильской территории.

Для Ирана гораздо выгоднее прокси-война, нежели самому махать кулаками. Формально он и лицо сохраняет, и на эскалацию не идет. Единственная страна, которая идет сегодня на эскалацию, о чем мы неоднократно говорили, это Израиль. Следовательно, воздействовать надо и усилия международного сообщества по миротворчеству нужно направлять на Израиль.

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