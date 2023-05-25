Лукашенко: «Наш ответ на санкционное давление – активизация взаимодействия с ШОС, БРИКС и АСЕАН»

Есть барьеры, по ряду вопросов двигаемся сложно и откровенно медленно, в частности по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 25 мая в Кремле главы государств подробно разбирали работу ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно четко пробелы озвучил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко публично озвучил проблему выстраивания логистических цепочек внутри ЕАЭС. И беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Глава Кыргызстана чуть позже дополнил этот тезис предложением оказывать помощь в вопросах логистики странам союза, у которых нет выхода к морю. Важно не создавать проблем самим себе, с этим отлично справляются наши контрпартнеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже не первый год наблюдаем, как Европа активно готовится к торговле в сложившихся условиях. Разрабатываемый странами Евросоюза механизм трансграничного углеродного регулирования станет серьезным инструментом воздействия на международную торговлю. Евросоюз получит дополнительную возможность для маневра. Товары, признанные «чистыми», будут допускаться на рынок, а то, что им не нужно, будет просто блокироваться. Они умеют это делать. В этой связи в рамках нашего союза важно объединить усилия и выработать собственные подходы и меры реагирования на климатические вызовы. Нужно планомерно двигаться к структуре экономики, в которой преобладают производства и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Наш ответ на санкционное давление – активизация взаимодействия с ШОС, БРИКС и АСЕАН, заключение новых торговых соглашений, конструктивное взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто готов с нами дружить и работать. При этом обращаю внимание, что в итоге должен быть обеспечен баланс интересов всех участников. Задача непростая, но, уверен, комиссия обладает необходимыми навыками и компетенциями.