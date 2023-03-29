«У меня была и есть своя гражданская позиция». Зачем турецкий журналист остался жить на Донбассе?

Окай Депрем, турецкий журналист, публицист, политолог, общественный деятель:

Правильно.

Григорий Азаренок:

Расскажите, что заставило вас принять такое решение? Принять выбор этих людей, рассказать о них, показать их, которые находятся в этом многострадальном регионе.

Окай Депрем:

Я не только в последний год, я здесь нахожусь с 2014 года. Я живу и работаю в Донецке, получается, еще до начала событий на Донбассе я долгие годы жил. У меня была и есть своя гражданская позиция. Помимо этого я еще в сфере журналистики с конца прошлого века с небольшими перерывами. Соответственно, когда война началась, до этого еще определенные события в Киеве, мы это помним. Как и все журналисты, я тоже брал на себя ответственность поехать на Донбасс, в первую очередь в Донецк, чтобы увидеть происходящие события прямо на месте своими глазами. Кстати, до 2014 года я тоже видел Донбасс, прежде всего Донецк. Я помню территорию и город до этого. По всем причинам и мотивам летом приехал сюда и с течением времени я заселился и стал сообщать для разных турецких СМИ события отсюда.

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