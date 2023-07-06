«Туск придёт, порядок наведёт». Пётр Петровский о том, кто хочет «всковырнуть» Дуду и Моравецкого на выборах

Петр Петровский, политолог:

Дуду и Моравецкого хочу очень расстроить. Демократическая партия США сейчас сделала ставку на опущенную Германию, а не на них. Там вся инфраструктура готова, есть база «Рамштайн», командный пункт, ядерное оружие. Более того, немцы более предсказуемые. Им взорвали «Северные потоки» – вот они сидят и не пикают. Ну, есть своя Анналена Бербок, которая заменяет и Прибалтику, и Польшу вякающие. «Грюнер Фюрер» ее называют. И зачем американцам вкладывать в поляков деньги, какую-то непонятную партию Дуды, Моравецкого со своими личными амбициями, в дырявую Прибалтику, делать тут какую-то ерунду, если уже все готово с холодной войны? Более того, они хотят всковырнуть на выборах Дуду-Моравецкого. Дуда, Моравецкий, привет, вас хотят всковырнуть на выборах. Туск придет, порядок наведет. К нему все готовятся, и рейтинг у него практически сравнялся с Дудой и Моравецкого. Только у него еще коалиционных партий больше будет. Польшу ждет «веселое» будущее в ближайший год, потому что у них выборы в Сейм в октябре и выборы президента в июне 2024-го.

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