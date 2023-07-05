Украинская эстетика построена на смерти. Можно ли до них достучаться – мнение Анны Долгаревой

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, а также затронем тему искусства, которая отражает события вооруженного конфликта. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэт, публицист, военный корреспондент Анна Долгарева.

Григорий Азаренок, СТВ:

Если говорить об Украине, то вся их пропаганда очень песенно-поэтическая, конечно, в дьявольском, плохом смысле, но надо признать, они это умеют, они на этом очень многое построили, на вот этой романтичности украинской души, превратили ее в этот вот нацистский ошметок. Как вот обратиться сейчас, с какими словами, с поэтической строчкой к людям с той стороны? Миколы ды Оксаны, вы погибаете ради старого сумасшедшего президента США и его сына. Тем не менее все равно идут и умирают, массовой сдачи в плен не видно. Какими словами к ним обратиться? Вы искали для себя ответ на этот вопрос?