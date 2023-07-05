Украинская эстетика построена на смерти. Можно ли до них достучаться – мнение Анны Долгаревой

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, а также затронем тему искусства, которая отражает события вооруженного конфликта. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэт, публицист, военный корреспондент Анна Долгарева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Если говорить об Украине, то вся их пропаганда очень песенно-поэтическая, конечно, в дьявольском, плохом смысле, но надо признать, они это умеют, они на этом очень многое построили, на вот этой романтичности украинской души, превратили ее в этот вот нацистский ошметок. Как вот обратиться сейчас, с какими словами, с поэтической строчкой к людям с той стороны? Миколы ды Оксаны, вы погибаете ради старого сумасшедшего президента США и его сына. Тем не менее все равно идут и умирают, массовой сдачи в плен не видно. Какими словами к ним обратиться? Вы искали для себя ответ на этот вопрос?
Анна Долгарева, поэт, публицист, военный корреспондент:
Я не знаю, потому что украинская эстетика сейчас в принципе построена на смерти. Во-первых, я видела в Артемовске множество надписей: «Смерть в русне!» Это вообще какая-то максимальная эстетика смерти. Во-вторых, это какая-то самоубийственная эстетика, потому что, например, в субботу в Клещиевку зашла малая группа пехоты – до 20 человек. Ну хорошо, она прорвалась через наши посты. Замечательно, она зашла в Клещиевку. Хорошо, что делать дальше? Да, она туда зашла. Чего, ребята, вы пытаетесь добиться? Конечно, дело кончилось тем, что к концу следующего дня ее нашли и грохнули. Всех их убили. Ребят, чего вы пытались добиться? Это был совершенно самоубийственный заход. То есть это малая группа пехоты, которая туда прорвалась. Вот чего они пытались добиться, я так и не поняла. То есть они туда зашли, чтобы их там убили. То есть это был совершенно самоубийственный заход. Как обратиться к ним, что они умирают за что-то? Я не знаю, может у них вообще путь смерти какой-то? И вся эстетика на этом строится. Я не знаю, мне нечего сказать.
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