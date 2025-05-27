Тищенко: мы настроены, чтобы конфликт в Украине завершился в самые короткие сроки

Телефонный разговор президентов Беларуси и России, состоявшийся 26 мая, эксперты оценивают как важнейшее событие в ходе всего процесса, связанного с развитием украинского кризиса. Этот вопрос накануне стал одной из тем телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Аналитики уверены, что Минск по-прежнему будет играть значительную роль в попытках урегулировать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обмена пленными была проведена серьезная работа: учитывая, в каком состоянии находились люди, им была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. И в этом вопросе уж точно никто не делил на «своих» и «чужих».

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Мы тоже заинтересованы, не меньше, чем участники конфликта, в этой ситуации, в ее разрешении самым мирным способом. Потому что это наши границы, это наши братья, причем с одной и с другой стороны. Мы настроены на то, чтобы эта ситуация вышла наконец-то на настоящий нормальный мирный процесс, и тоже очень заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился в самые короткие сроки. Но мы реалисты, мы всегда готовы помочь и той, и той стороне в плане того, чтобы контакт продолжался.