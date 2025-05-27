МИД России отметил вклад Минска в обмене военнопленными с Украиной

Россия отмечает большую заслугу представителей госструктур и ведомств Беларуси в успешном обмене военнопленными с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, российская сторона видит, как каждый раз Минск, Беларусь и белорусский народ содействует в возвращении на родину оказавшихся в украинском плену российских военнослужащих, мирных граждан из Курской области, воссоединению детей с семьями.