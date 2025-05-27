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МИД России отметил вклад Минска в обмене военнопленными с Украиной

27 мая 2025 13:35
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Россия отмечает большую заслугу представителей госструктур и ведомств Беларуси в успешном обмене военнопленными с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, российская сторона видит, как каждый раз Минск, Беларусь и белорусский народ содействует в возвращении на родину оказавшихся в украинском плену российских военнослужащих, мирных граждан из Курской области, воссоединению детей с семьями.

МИД России отметил вклад Минска в обмене военнопленными с Украиной-2

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Напомню, во исполнение договоренности 23-25 мая при содействии белорусских партнеров между Россией и Украиной в три этапа прошел обмен удерживаемых лиц по формуле «1000 на 1000». Домой вернулись 880 наших военнослужащих, 120 гражданских лиц, в том числе жители Курской области, которые были насильно вывезены в Украину. 

Как ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров, после обмена пленными Москва будет готова передать Киеву свой проект документа с изложением условий урегулирования конфликта.

# Мария Захарова # Беларусь-Россия # Украина # Беларусь-Украина

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