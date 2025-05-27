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Обмен военнопленными интересен Зеленскому только из-за получения нового расходного материала – Манойло

27 мая 2025 13:32
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Телефонный разговор президентов Беларуси и России, состоявшийся 26 мая, эксперты оценивают как важнейшее событие в ходе всего процесса, связанного с развитием украинского кризиса. Этот вопрос накануне стал одной из тем телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Аналитики уверены, что Минск по-прежнему будет играть значительную роль в попытках урегулировать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмен военнопленными интересен Зеленскому только из-за получения нового расходного материала – Манойло-2

Наша страна никогда не навязывалась в качестве посредника, но при любых обстоятельствах проявляла готовность помочь. Проведенный на белорусской территории – крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными – очередное тому подтверждение. За содействие организации этого процесса Александра Лукашенко поблагодарил Владимир Путин, чего, ожидаемо, не прозвучало со стороны Владимира Зеленского. 

Обмен военнопленными интересен Зеленскому только из-за получения нового расходного материала – Манойло-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Отсутствие реакции украинского президента вполне понятно. Но, во-первых, вопрос о возвращении попавших в плен украинских военнослужащих Зеленского и его команду особо не волнует, потому что для него это всего-навсего расходный материал. Ну, попали какие-то украинские бойцы в плен. Ну, находятся они в плену, обменяли их. Что в этом такого с точки зрения Зеленского? 

У него нет никакой эмпатии к тем людям, которые сегодня на линии боевого соприкосновения защищают так называемую украинскую территорию и, кстати говоря, самого Зеленского вместе со всеми его капиталами и активами тоже. Потому что для Зеленского это материал, который он бросил в расход. Обмен удерживаемыми лицами и военнопленными Зеленскому интересен исключительно с точки зрения получения нового биологического материала, который, как только он поступит на территорию Украины, его тут же можно бросить в топку войны, то есть отправить на передовую. 

В ходе обмена пленными была проведена серьезная работа: учитывая, в каком состоянии находились люди, им была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. И в этом вопросе уж точно никто не делил на «своих» и «чужих». 

# Международная политика # Андрей Манойло # Владимир Зеленский

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