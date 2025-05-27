Обмен военнопленными интересен Зеленскому только из-за получения нового расходного материала – Манойло

Телефонный разговор президентов Беларуси и России, состоявшийся 26 мая, эксперты оценивают как важнейшее событие в ходе всего процесса, связанного с развитием украинского кризиса. Этот вопрос накануне стал одной из тем телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Аналитики уверены, что Минск по-прежнему будет играть значительную роль в попытках урегулировать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна никогда не навязывалась в качестве посредника, но при любых обстоятельствах проявляла готовность помочь. Проведенный на белорусской территории – крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными – очередное тому подтверждение. За содействие организации этого процесса Александра Лукашенко поблагодарил Владимир Путин, чего, ожидаемо, не прозвучало со стороны Владимира Зеленского.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Отсутствие реакции украинского президента вполне понятно. Но, во-первых, вопрос о возвращении попавших в плен украинских военнослужащих Зеленского и его команду особо не волнует, потому что для него это всего-навсего расходный материал. Ну, попали какие-то украинские бойцы в плен. Ну, находятся они в плену, обменяли их. Что в этом такого с точки зрения Зеленского?

У него нет никакой эмпатии к тем людям, которые сегодня на линии боевого соприкосновения защищают так называемую украинскую территорию и, кстати говоря, самого Зеленского вместе со всеми его капиталами и активами тоже. Потому что для Зеленского это материал, который он бросил в расход. Обмен удерживаемыми лицами и военнопленными Зеленскому интересен исключительно с точки зрения получения нового биологического материала, который, как только он поступит на территорию Украины, его тут же можно бросить в топку войны, то есть отправить на передовую.

В ходе обмена пленными была проведена серьезная работа: учитывая, в каком состоянии находились люди, им была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. И в этом вопросе уж точно никто не делил на «своих» и «чужих».