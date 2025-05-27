Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий оказался замешан в скандале

Польская избирательная кампания. Чем меньше времени остается до второго решающего тура голосования, тем больше выплывает неприглядных фактов о претендентах на главный государственный пост, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре скандала вновь оказался кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Не успела утихнуть буря после того как политик на теледебатах проглотил подозрительный пакетик, как он вновь стал главным героем грязной истории. Как выяснилось, в начале 2000-х Навроцкий занимался сутенерством. Об этом факте сообщили польские СМИ.

Сам кандидат в президенты отрицает обвинения и пригрозил привлечь к суду все издания, опубликовавшие эту статью, за клевету. Данная история может грозить Навроцкому очередной потерей голосов избирателей. Согласно данным последнего соцопроса, он уже лишился поддержки части поляков после скандальных теледебатов. За несколько последних дней его рейтинг упал на 2 %.