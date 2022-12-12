Прямой эфир

«В высших западных кругах сплошное стукачество». Почему Джонсона зачислили в «Орден дураков»?

12 декабря 2022 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

«В высших западных кругах сплошное стукачество». Почему Джонсона зачислили в «Орден дураков»?-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Что сказать про рыжего Бориса Джонсона? Он хотя и ушел в отставку, а все не угомонится. Бегает по Европе, кликушествует против России и Беларуси, а потому вполне можно сказать про Бориса Джонсона так… «Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачек». Можно, но, учитывая, что мы люди интеллигентные, ограничимся цитатой из петлюровского бандита Сидора Лютого, сказанной им атаману Бурнашу – как ни как, а украинцы большие специалисты в области предательства. Помните, в «Неуловимых мстителях» Лютый сказал фразу, прочно вошедшую в нашу с вами жизнь: «А казачок-то засланный!».

Почему Джонсона официально зачислили в рыцарский «Орден дураков», и кто ему дал прозвище «стукачок» – подробности здесь.

Сколько их было, засланных казачков, в нашей жизни со времен перестройки. И вот теперь пришел час самих заказчиков самого грандиозного предательства в истории человечества – они сами вышли на сцену, не скрывая своих фамилий, должностей, легенд и целей. Один из них – Борис Джонсон. Но и там, в высших западных кругах, оказывается, сплошное стукачество. Сейчас расскажу подробно…

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Борис Джонсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новые предложения Лукашенко четырежды «лайкнул» Путин. Какие смелые темы поднял наш Президент в Бишкеке?
11 декабря 2022 20:30

Новые предложения Лукашенко четырежды «лайкнул» Путин. Какие смелые темы поднял наш Президент в Бишкеке?

«Задел и в пользу сближения». Как будет развиваться Союзное государство? Поговорили с Дмитрием Мезенцевым
11 декабря 2022 16:32

«Задел и в пользу сближения». Как будет развиваться Союзное государство? Поговорили с Дмитрием Мезенцевым

Дзермант: «Британия осуществляет непосредственное кураторство и планирование всех значимых операций в Украине»
09 декабря 2022 16:04

Дзермант: «Британия осуществляет непосредственное кураторство и планирование всех значимых операций в Украине»