«В высших западных кругах сплошное стукачество». Почему Джонсона зачислили в «Орден дураков»?

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Что сказать про рыжего Бориса Джонсона? Он хотя и ушел в отставку, а все не угомонится. Бегает по Европе, кликушествует против России и Беларуси, а потому вполне можно сказать про Бориса Джонсона так… «Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачек». Можно, но, учитывая, что мы люди интеллигентные, ограничимся цитатой из петлюровского бандита Сидора Лютого, сказанной им атаману Бурнашу – как ни как, а украинцы большие специалисты в области предательства. Помните, в «Неуловимых мстителях» Лютый сказал фразу, прочно вошедшую в нашу с вами жизнь: «А казачок-то засланный!».

Почему Джонсона официально зачислили в рыцарский «Орден дураков», и кто ему дал прозвище «стукачок» – подробности здесь.

Сколько их было, засланных казачков, в нашей жизни со времен перестройки. И вот теперь пришел час самих заказчиков самого грандиозного предательства в истории человечества – они сами вышли на сцену, не скрывая своих фамилий, должностей, легенд и целей. Один из них – Борис Джонсон. Но и там, в высших западных кругах, оказывается, сплошное стукачество. Сейчас расскажу подробно…